Tipy na víkend: Vyrazte za kulturou, ochutnejte regionální speciality

Začátek prázdnin značí také začátek několika dlouhodobých akcí. Startuje například kulturní festival Kutnohorské léto, který přinese třeba netradiční prohlídky historických objektů ve městě, začínají také Klášterní hudební slavnosti. Za jídlem a pitím můžete vyrazit třeba do okolí Lovosic nebo do Rožnova pod Radhoštěm, kde ochutnáte to nejlepší z lokálních specialit.