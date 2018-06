Tipy na cestu

Češi jezdí do Chorvatska nejčastěji autem. Kdo ale nerad tráví dlouhé hodiny za volantem, může do země vyrazit i letecky. Linku z Prahy do Záhřebu provozuje společnost Croatia Airlines, od května do konce října čtyřikrát týdně. Cesta trvá něco málo přes hodinu.

Z hlavního chorvatského města navazují další linky, do Šibeniku se nejlépe dostanete ze Splitu nebo Zadaru. Zpáteční letenky z Prahy do finální destinace s jedním přestupem pořídíte celkem od zhruba 3700 korun.

Do Chorvatska se můžete letecky i autem vydat s občanským průkazem, i přestože není země součástí schengenského prostoru. Platidlem je chorvatská kuna. Kuna má aktuálně hodnotu asi 3,5 koruny.

Šibenik leží ve střední Dalmácii, teploty se koncem června a začátkem července pohybují od 25 stupňů výš.