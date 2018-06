Město zahrnuje celkem 300 akrů půdy, což je přes 1,2 kilometru čtverečního. V minulosti se navíc jednalo o první významnou hornickou osadu jižně od pohoří Sierra Nevada, která navíc částečně přispěla k růstu a ekonomickému rozvoji Los Angeles. Po dekády bylo městečko ve vlastnictví soukromých majitelů, podle kterých teď nastala správná doba na prodej.

For just shy of $1 million, you could own this 19th century mining town #cerrogordo #california #realestate https://t.co/zydd0NCjLQ pic.twitter.com/wEPx7uoHjv