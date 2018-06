Jak do Bordeaux

Po silnici je to z Česka do Bordeaux něco přes 1600 km, z toho kolem tisícovky po francouzském území. Mýtné se tam vybírá podle ujetého úseku, v tomto případě je to od německých hranic do Bordeaux zhruba 60 eur. Platit lze hotově i kartou.

Letět z Prahy do Bordeaux můžete přímou linkou společnosti Volotea.

Hlavní nákupní třídou je 1,2 km dlouhá ulice svaté Kateřiny (Rue Sainte-Catherine). Ve zlatém trojúhelníku ulic Cours de lIntendance, Cours Georges Clémenceau a Allées de Tourny najdete prestižní butiky.

Populární je Tržnice kapucínů na okraji centra. Na řadu příjemných obchodů, ale také na tržnici, narazíte v renovovaných docích v Chartrons. Vyhlášeným obchodním centrem se stal outlet Quai des Marques.