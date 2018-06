Kristýna Léblová, Novinky

Dostat se do sochy nebylo vůbec jednoduché, víko bylo pečlivě zapečetěno. Nakonec se to podařilo a pouzdro bylo úspěšně vyjmuto. Obsahovalo osmnáct stran textu ze čtyřicátých let minulého století od sochaře Vojtěcha Suchardy, autora dřevěných plastik apoštolů a dalších figur, které byly po II. světové válce umístěny na orloji. Kromě něho pouzdro obsahovalo i noviny z června roku 1948.

„Text obsahoval názory akademického sochaře Suchardy, jak udělat orloj jinak, než ho vidíte dnes. To se nelíbilo tehdejší památkové péči a jednomu profesorovi, který to zatrhl. Takže se nic takového nekonalo, sochy se pouze zrestaurovaly a byli obnoveni apoštolové, kteří shořeli při požáru 8. května 1945. Byly poškozeny nejen ty venkovní sochy, ale i ty vnitřní, tedy apoštolové,“ vysvětlil Novinkám restaurátor soch Jiří Matějíček s tím, že Sucharda byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji.

Kovové pouzdro se vzkazem bylo vyjmuto odborníky s největší opatrností.

FOTO: archiv Magistrátu hl. m. Prahy

Dokumenty jsou nyní v péči Magistrátu hlavního města Prahy s tím, že vedení teprve rozhodne, co se do pouzdra následně vloží pro další generace.

Tajná místa

Není to však jediná zajímavost, která byla při opravách věže Staroměstské radnice odhalena. Restaurátoři nalezli také zazděná kamenná zvířata a další prvky. Nálezy se ukrývaly v rozích pod kalendáriem za ležícími polopostavami a dostat se k nim nebylo vůbec jednoduché. Po opatrném rozebrání zdiva tu byla objevena například část sloupku s hlavicí, na níž sedí pes. Dále tam byl nalezen dravec se svěšenou hlavou a stojící sova. V tuto chvíli není jisté, z jakého období plastiky pocházejí.

Kromě vzkazu byly díky rekonstrukci objeveny i nové sochy v zazděných prostorách.

FOTO: archiv Magistrátu hl. m. Prahy

Je však možné, že byly vytvořeny už na počátku 15. století. Napovídalo by tomu navíc i jejich nelichotivé umístění za výzdobou z konce 15. století, která je překrývá.