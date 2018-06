Novinky

Clark uvedl, že v letadlech bez oken by to vypadalo totožně jako doposud. Jediný rozdíl by byl v tom, že cestující by dění venku pozorovali prostřednictvím tzv. „virtuálních oken“, které již společnost představila v kabinkách první třídy Private Suite.

„Představte si, jak nastupujete do letadla, které nemá okna, ale uvnitř zjistíte, že tam okna ve skutečnosti jsou. To je možné díky technologii optických kamer, které přenesou obraz zvenčí na obrazovky. Úplně stejně to již funguje v našich kabinkách první třídy,“ vysvětlil Clark.

„Ve skutečnosti má obraz tak vysoké rozlišení, že je kvalitnější, než kdyby člověk pozoroval dění venku okem,“ dodal.

Výhod to prý bude mít spoustu. Výrobci totiž budou moci vyrábět trup letadel tak, aniž by do něj museli vměstnávat těžké výztuhy oken, což podstatně sníží jeho celkovou hmotnost.

„Letadla budou lehčí, budou létat rychleji a spálí méně paliva,“ dodal ke své vizi Clark.