ČTK

Robot nazvaný Gita uveze 20 kilogramů, což představuje například karton vína, množství osobních potřeb a spoustu laskomin k zakousnutí, anebo pětileté dítě. Tito roboti budou na trhu v roce 2019, ale možná půjdou využít pouze na místní pikniky. Zatím totiž není jasné, zda je bude možné brát do letadla. Mohl by to být však začátek vynálezů zpříjemňujících cestování.

Robot Gita, který svého majitele následuje na každém kroku a vozí jeho věci.

FOTO: Profimedia.cz

The Guardian se pochlubil i několika dalšími tipy na vynálezy, které by cestovatelům zcela jistě usnadnily život:

Chytré brýle

Po příjezdu/příletu do cílové destinace by se cestovatel přepojil na místní jazyk a na sklech brýlí by se zobrazovaly majitelem vybrané fráze, například: „Ztratil jsem se,“ anebo: „Pouštíte tu přenosy mistrovství světa?“

Sprej s vůní domova

Odborníci by ho měli vytvořit tak, aby do sebe dokázal nasát vůni domova nebo milované osoby, která by se mohla nastříkat třeba na polštář, až se v novém a neznámém prostředí hrdlo sevře steskem.

Sebeuspávací pistole

K ideálnímu využití ve všech prostředcích hromadné dopravy, kde by odpomohla od nudy, dětí, nepohodlí, časového posunu a podobně. Stačilo by do ní zadat věk, váhu a čas, na jak dlouho se chce dotyčný uspat, a pistole by sama vypočítala, jakou dávku daný člověk potřebuje. Ale co zneužitelnost?

Pantofle/žabky s alarmem

Pokud by se je někdo pokusil ukrást, začne vibrovat chytrý telefon majitele.

Online rezervace místa na pláži

Těm, kdo marně hledají volné místečko na pláži nacpané k prasknutí, by jistě vyhovovalo, kdyby pláž byla rozdělená na několik set stejně velkých částí, z nichž by každá byla vymezená laserem, a hoteloví hosté by si některou z nich mohli zamluvit třeba na tři hodiny odpoledne následujícího dne s pomocí hotelové sítě wifi. Když už se zbláznit, tak úplně.