Jakub Kynčl, Évora, Novinky

Portugalský region Alentejo je doslova rájem pro takový menší evropský road trip. Ubytování obvykle nejsou vyprodána do posledních míst ani během hlavní turistické sezóny. Právě v červenci a srpnu je tu totiž opravdu teplo a povětšinou tu nekápne ani kapka. Mnoho turistů sem tak vyráží v červnu nebo později v září a říjnu, kdy jsou tu teploty již o něco příjemnější. Někteří vyráží za krásami místních měst, jako jsou Beja, Elvas, Estremos či Évora, hlavní město celého regionu, které je i na seznamu světového dědictví UNESCO.

Kromlech v Almendres

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud máte rádi mysteriózní místa, tak byste určitě neměli vynechat příležitost navštívit kromlech Almendres, který se nachází u vesnice Nossa Senhora de Guadalupe, necelých 20 kilometrů od města Évora. Jde o jedno z největších uskupení menhirů v Evropě a původ této stavby se datuje do let 6000 až 3000 př.n.l. To znamená, že je tato pamětihodnost starší než Stonehenge, který vznikal mezi roky 3000 až 2000 př.n.l.

Osamocený menhir Monte dos Almendres

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Prašné cesty lemované korkovými duby označenými jednoduchými čísly symbolizujícími rok posledního sběru vás provedou opravdovým portugalským venkovem. Pokud čekáte, že na parkovišti u samotného kromlechu narazíte na desítky zájezdních autobusů, jako je tomu v případě Stonehenge, mýlíte se. Magickým místem se sice obvykle vždy někdo prochází, tlačit se zde ale rozhodně nebudete.

Kromlech v Almendres

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Kromlech v Almendres vzniknul pravděpodobně přibližně dva tisíce let před Stonehenge a původně měl podle archeologů tvar podkovy, otevřené směrem na východ. Tvar této skupiny menhirů byl však v průběhu tisíciletí upraven, je tak výsledkem zásahů mnoha a mnoha generací. Na místě najdete něco okolo stovky monolitů, z nichž některé z nich jsou dekorovány jednoduchými obrazci.

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Pokud tedy budete v oblasti, jaká místa byste si neměli nechat uniknout? Vyjma samotného kromlechu Almendres je to poměrně nedaleko stojící osamocený menhir Monte dos Almendres, kam můžete od kromlechu bez větších potíží dojít pěšky. Dopravní prostředek, alespoň v podobě kola, se vám bude hodit na obří dolmen Zambujeiro, který leží o nějaký ten kilometr opodál.

Archeologický amaterismus



A když už je řeč o dolmenu Zambujeiro, či chcete-li celým a přesným názvem Dolmen Anta Grande de Zambujeiro, stojí jistě za zmínku, že je největším dolmenem svého druhu na světě. Obří, až šest metrů vysoké žulové kameny tvoří uvnitř magicky vyhlížející komoru. Bohužel však nejde o nikterak fotogenické místo, protože je tato jinak působivá stavba kryta nevzhlednou kovovou stříškou, která ji má chránit. Stříška byla postavena jako dočasná v roce 1984 a s trochou nadsázky jde o jednu z nejdéle stojících dočasných staveb na světě.

Dolmen Zambujeiro je v hodně špatném stavu. Chybí finance na nápravu toho, co zde před 50 lety napáchali zdejší archeologové.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Poté, co archeologové přibližně před 50 lety necitlivě odstranili kámen na vrchu, který obří kameny zakrýval a také držel pohromadě, se totiž stav dolmenu začal rapidně zhoršovat. Velké rozdíly teplot začaly stavbu výrazně poškozovat a v minulém roce došlo i k jejímu částečnému zřícení. Ani místní se netají tím, že počátky portugalské archeologie v 60. letech minulého století byly nevalné, a právě tento dolmen na to doplatil bohužel asi nejvíce.

Venkovská pohoda symbolizuje portugalský region Alentejo asi nejlépe.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud do této magické končiny vyrazíte na kole, nezapomeňte si s sebou vzít dostatek tekutin. V nedalekých vesničkách sice narazíte na malé obchůdky a výjimečně i na nějakou tu menší venkovskou hospůdku, rozhodně ale v okolí menhirů neočekávejte žádné turistické stánky prodávající kolu a upomínkové předměty. Tato část Alentejo je zatím venkovem, jak se patří. Naštěstí.