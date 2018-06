V New Yorku pozorovali nevšední západ slunce mezi mrakodrapy

Každoročně mají Newyorčané možnost pozorovat unikátní západ slunce přímo v ulicích města. Vzácný jev, kterému se říká Manhattanhenge, lze spatřit výhradně na Manhattanu a opakuje se jen několikrát do roka. Kdo si nechal podívanou ujít, bude mít možnost ještě v červenci, píše The New York Times.