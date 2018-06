mšv, Novinky

Hotel Jalta, který by se dal označit za jakousi ikonu Václavského náměstí, byl postaven mezi léty 1954 až 1958 a je dílem architekta Antonína Tenzera.

Stavba měla velkou osobní podporu prezidenta Antonína Zápotockého. „Kuloární informace je taková, že Zápotocký, který byl vyučeným kameníkem, údajně vybíral i materiál na fasádu. Nevím, zda je to stoprocentně ověřená informace, nicméně se to tady říká, takže to určitě bude mít nějaký reálný základ,“ řekla Novinkám PR manažerka hotelu Jana Lukešová.

Sochy, které lze vidět na venkovní fasádě, jsou původní.

FOTO: Novinky

Budova je postavena ve stylu takzvaného Stalinova baroka, zároveň v sobě nese prvky bruselského stylu a je poznamenána i funkcionalismem.

Za dobu svého působení prošel hotel několika rekonstrukcemi, neměnným prvkem zůstalo například točité schodiště.

„Je to schodiště mezi restauracemi, ale také hlavní a základní schodiště hotelové budovy. Dále tu máme krásnou terasu s výhledem na Václavské náměstí. Sochy, které na ní zůstaly zachovány, jsou původní,“ dodala Lukešová s tím, že se v plném rozsahu dochovaly i další základní architektonické prvky.

Do minulosti v muzeu

Skutečně unikátní jsou podzemní prostory pod hotelem. Kryt, který měl být v případě nouze štábním centrem Varšavské smlouvy, slouží dnes jako Muzeum studené války. Hoteloví hosté mají vstup zadarmo, ale podívat se do něj může prakticky i kdokoli zvenčí v rámci běžných otevíracích hodin.

V muzeu ale z původní podoby zůstaly jen stěny a podlaha. „Vybavení, které tu vidíte, sem nanosili členové spolku spravujícího muzeum. Zcela svépomocí sesbírali dobové předměty po různých půdách a tak dále,“ vypráví Lukešová. Vybavení má kopírovat předměty, které se ve štábním krytu skutečně nacházely.

Pod Jaltou se nachází Muzeum studené války.

FOTO: Novinky

Vybavení muzea není původní, přesto odpovídá tomu, co zde bylo v době fungování krytu k nalezení.

FOTO: Novinky

V muzeu mohou návštěvníci zároveň vidět, že kryt měl odposlouchávací místnost, skrze kterou se šlo napíchnout prakticky do každého z hotelových pokojů. Kryt byl ovšem přísně utajený a nedochovaly se k němu žádné dokumenty, proto o dalších informacích lze jen spekulovat.

Podzemní prostory byly nicméně projektovány i jako prominentní protiatomový kryt, který měl pojmout 30 aktivně činných a na 250 pasivně ukrytých lidí. Byly v něm třeba nádrž na vodu či nemocnice s operačním sálem, sádrovnou či prostorem pro nemocné upoutané na lůžko. To vše si mohou návštěvníci v muzeu prohlédnout i dnes.

V samotném hotelu se v minulosti ubytovalo i několik známých lidí. Za všechny lze jmenovat například herce Bruce Willise či buddhistického duchovního dalajlámu.