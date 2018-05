ČTK

Osm hranolkáren, které vlastní město, bude mít do podzimu příštího roku zcela zrekonstruované zdi vyzdobené zrcadly a do noci budou zářit novým osvětlením. Bruselské úřady a architekti tvrdí, že díky renovaci budou smažírny stejně tak zapamatovatelné a belgické jako pochoutka, která se v nich prodává.

"Bez hranolků by Belgie neexistovala," říká Vuistema Kemal, který spravuje fritkot v centru města, jehož se renovace rovněž týká. Hranolky podle něho reprezentují Belgii po celém světě. Bruselské úřady loni vypsaly soutěž, aby nalezly nový design těchto fritkotů budoucnosti.

"Řekli jsme si, že půjdeme příkladem, aby naše fritkoty byly pro město tak charakteristické, jako jsou telefonní budky v Londýně," říká Marion Lemesreová z bruselské radnice.

Francouzi nesouhlasí



Pro Belgii to je důležitá otázka. Země tvrdí, že je vlastí hranolků, což ale zpochybňuje sousední Francie. I ta prohlašuje, že do zlatova usmažené brambůrky vynalezla. O bruselských fritkotech se dokonce nedávno psalo na titulních stránkách světového tisku, když se při evropském summitu v Bruselu německá kancléřka Angela Merkelová vydala koupit si tuto pochoutku o přestávce mezi dlouhými diskusemi o brexitu.

Konkurs vypsaný městem přilákal padesátku uchazečů a letos v lednu v něm zvítězilo Studio Moto z Gentu na severu země. Jeho spoluzakladatelé Mo Vandenberghe a Thomas Hick říkají, že hlavním cílem bylo zachovat identitu každého fritkotu a za každou cenu se vyhnout standardizaci.

"Lidé jsou mimořádně nároční, pokud jde o jejich fritkot. Tyto kiosky, které existovaly dávno předtím, než se hranolky staly módou, jsou součástí belgické a bruselské kultury a jejich rekonstrukce je citlivá," podotýká Hick.

Cizinci je najdou



Pokud jde o futuristický vzhled, bude každý fritkot vybaven obklady z leštěného hliníku a uvnitř budou dlaždice připomínat dávné bruselské obchody. Aby byl každý fritkot jedinečný, jeho správce bude moci sám navrhnout světelný vývěsní štít. Týká se to zejména kiosku u slavné turistické atrakce Atomium a dalšího kiosku na náměstí de la Chapelle, nedaleko slavného blešího trhu ve čtvrti Marolles.

Spolu s pivem a čokoládou jsou smažené hranolky jedním z mála sjednocujících faktorů Belgie – mladé země, založené teprve v roce 1830 a poznamenané rozpory mezi frankofonní komunitou Valonů a nizozemsky hovořícími Vlámy. Belgie zdůrazňuje, že hranolky byly vynalezeny v Namuru ve Valonském regionu.

Francie si zase činí nároky na vynález toho, co je zejména ve Spojených státech známo jako "french fries". Vuistema Kemal, který pracuje v kiosku na náměstí de la Chapelle už 34 let, je přesvědčen, že modernizované fritkoty budou zaneseny do turistických průvodců. "Cizinci je tak snadno najdou," zdůrazňuje.