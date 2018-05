ČTK

První výstupy projektu návštěvníci Krkonoš zaznamenají už letos, uvedl mluvčí parku Radek Drahný. „Hřebeny jsou přelidněné, chceme lidem nabídnout místa, která jsou atraktivní a do určité míry stále ještě neobjevená. Jsou to obecně známé lokality v nižších oblastech, jenom lidé nemají čas a chuť si k nim vyhledat informace. Je proto na nás, abychom jim to usnadnili,” řekl Drahný.

Ještě před letními prázdninami dostanou návštěvníci Krkonoš v infocentrech parku zdarma mapy a brožury s tipy na výlety. V oblasti Maršova a Svobody nad Úpou ve východních Krkonoších u Medvědí jeskyně a Trucovny se letos objeví tabule s informacemi o málo známém krkonošském krasu.

Projekt týkající se usměrnění návštěvnosti je rozložen do čtyř let. „Zpřístupnění některých lokalit vyžaduje nutnost vytvoření nových chodníků a zajištění bezpečnosti návštěvníků. O tom, která místa zpřístupnit a která ne, stále vedeme interní debaty,” řekl náměstek ředitele KRNAP Václav Jansa. V budoucnu by měla vzniknout mobilní aplikace, která bude sloužit jako virtuální průvodce po zajímavých místech hor.

Návštěvnost roste



Příkladem „nového” snadno přístupného turistického cíle mimo hlavní trasy je pramen svatého Vojtěcha v Horní Malé Úpě. Jde o radioaktivní prameny v zalesněném svahu vrchu Haida vyvěrající na jedenácti místech podél potoka. „To je přesně to místo, které je málo známe a mohlo by být pro návštěvníky hor velmi atraktivní,” řekl Jansa.

Návštěvnost parku roste především v posledních pěti letech. KRNAP patří k nejnavštěvovanějším národním parkům v Evropě. Do první zóny parku vstoupilo loni 1,5 miliónu lidí. Celková roční návštěvnost Krkonoš se odhaduje na pět až šest miliónů lidí. Vedení parku dlouhodobě pracuje na systémovém postupu při zvládnutí návalu lidí, počínaje omezováním vjezdů aut, udržováním turistické infrastruktury a konče propagací nových turistických cílů v níže položených oblastech hor.