mšv, Novinky

Na interaktivní výstavě najdou návštěvníci vše, co je v souvislosti s vejci napadne. Nejde o žádnou hlubokou myšlenku nebo umělecký přesah, tvůrci především chtěli, aby lidé na chvíli zapomněli na strasti všedního života, oddechli si a užili si zábavu. Třeba při pózování v krabičce na vajíčka.

I tak se ale nevšední atrakce snaží o malý přesah. „Vejce jsou jako lidé. Všichni máme rozdílné skořápky, skrýváme různé příběhy. Pocházíme z různých míst, ale uvnitř jsme všichni stejní,“ tvrdí manažerka Samantha Mirabalová. Dodává, že expozice má návštěvníky nabádat k tomu, aby následovali své sny a snili ve velkém. „Pokud se o to nesnažíte, nikdy nezjistíte, jaké máte možnosti,“ konstatuje.

Výstava je navíc splněným snem každého, kdo rád přispívá na sociální sítě. Návštěvníci jsou totiž povzbuzováni, aby si při prohlídce pořizovali fotografie a sdíleli je s přáteli a se světem. „Chtěli jsme vytvořit zábavné místo, kde lidé uniknou svým všedním životům, dají si pauzu a pobaví se se svými blízkými. Chceme připomenout, jaké je být znovu dítětem a jak snít. To totiž ve velkém městě nemusí být jednoduché,“ pokračuje Mirabalová.

Výstava v New Yorku potrvá až do 27. června, do budoucna by ji tvůrci rádi představili například v Šanghaji nebo v Los Angeles. Vstupenky stojí 18 dolarů (zhruba 390 korun) při pořízení na internetu, na místě 21 dolarů (zhruba 450 korun).