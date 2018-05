ČTK

V nejluxusnějších hotelech bude tento poplatek, označovaný jako ekologická daň, činit čtyři eura za noc, ve čtyřhvězdičkovém nebo tříhvězdičkovém hotelu to budou tři eura a v ostatních dvě eura z noc. Od listopadu se poplatky sníží, čímž chtějí úřady podpořit cestovní ruch. Opatření bude platit vždy od 1. května do konce října. Osvobozeny jsou děti do 16 let.

Od takzvané ekologické daně, která byla na Baleárách zavedena teprve předloni v červenci, si tamní vláda slibuje vybrat asi 120 miliónů eur (3,1 miliardy korun). Tyto peníze hodlá investovat do ochrany životního prostředí a do obnovy turistických zón. [celá zpráva]

Podle šéfa místní asociace hoteliérů situace mnohé turisty překvapila. „Nevěděli o tom a vůbec tomu nerozumí,” řekl španělskému tisku šéf asociace Javier Vich. Podle něj někteří turisté vyšší poplatek odmítli zaplatit a někteří z těch, kteří přijeli s celou rodinou na delší dovolenou, prý řekli, že příště pojedou jinam.

Baleárské ostrovy jsou po Katalánsku druhou nejoblíbenější turistickou destinací ve Španělsku. Loni je podle španělského statistického úřadu navštívilo 13,8 miliónů zahraničních turistů, což je o šest procent více než v roce 2016. Polovina turistů na Baleárách byli Němci. Do celého Španělska loni přijelo rekordních 81,1 miliónů zahraničních turistů, což je o 8,6 procenta více než v roce předchozím.