mšv, Novinky

Přejít onu 56 centimetrů dlouhou padací část mostu zabere dvě sekundy, přesto Somerset Bridge představuje v historii Bermud zásadní milník. V minulosti totiž spojovník mezi dvěma ostrůvky ušetřil rezidentům až tři hodiny cesty. „Pro malé bermudské šalupy z centrálních a západních obvodů bylo vždy výhodnější jet na otevřené moře skrz Somerset Bridge než se plavit dlouhým kanálem kolem severního a východního pobřeží,“ tvrdí bývalý ředitel Bermudského národního muzea Edward Harris.

Dnes ostrovy spojuje dohromady 10 mostů, ale před 400 lety byly lodě jedinou možností, jak se mezi nimi přepravit. V roce 1620 se bermudské úřady rozhodly vystavit první tři mosty, včetně toho Somersetského, aby obyvatelům cestování po souostroví usnadnily. Zároveň ale nemohly rezidenty připravit o jednu z nejrychlejších cest na otevřené moře. Somersetský most proto postavily jako padací.

I dnes pod mostem proplují menší lodě a čluny.

FOTO: Profimedia.cz

K ustáleným představám o majestátních padacích mostech má ale Somerset daleko. Nikdy se totiž neotevíral a nezavíral tradičním způsobem — to by vyžadovalo mnohem důmyslnější konstrukci, průliv byl zároveň tak úzký, že by jím nic většího než šalupa neprojelo. Stavitelé proto nechali v mostu 56 centimetrů širokou škvíru, kterou zakrývali dřevěným prknem. Když chtěla šalupa projet, dozorce prkno zvedl, pomohl kapitánovi s navigací, aby si nepoškodil stožáry, a poté prkno vrátil na místo.

Stal se technickou památkou

Lodě zůstaly hlavním dopravním prostředkem až do půlky 20. století. Ale s rozmachem automobilové dopravy se správní orgány rozhodly, že je na čase, aby si most užil zaslouženého důchodu. Alespoň částečně. „Most je stále funkční, ale už se neotevírá, protože je důležitou součástí hlavní cesty, která spojuje obvody Sandys a Southampton,“ vysvětluje jeden z místních Larry Rogers.

Padací most je stále funkční, nicméně už není obsluhován.

FOTO: Profimedia.cz

Dodnes most zůstává pro místní klenotem a jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí na Bermudách. V roce 2015 byl navíc vyhlášen významnou technickou památkou. Malé motorové čluny pod ním mohou projet i dnes.

I přes svou nevelkou rozlohu vyžaduje most pravidelnou péči. Curtis Charles se o něj stará už 25 let. Jeho úkolem je mimo jiné kontrolovat dřevěná prkna, která zakrývají mezeru v mostu. „Předešlá prkna byla 16 let stará, už byla zvlhlá a začala hnít. Tentokrát tomu budeme věnovat lepší péči a další prkna by mohla vydržet až 20 let,“ dodal Charles s tím, že most kontroluje pravidelně každý měsíc. Somerset Bridge si podle něj ochranu a zachování zaslouží.