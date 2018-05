mšv, Novinky

Nevšední venkovní galerie leží u městečka Goldfield. Je výtvorem umělců Chada Sorga a Marka Rippieho a v tomto rozsahu vznikla vlastně docela náhodou. Sorg totiž jednou projížděl nevadskou pustinou a spatřil automobil zapíchnutý čumákem do písku. Zjistil, že je to práce Rippieho, a tak se rozhodl mu s projektem pomoci. Společně ho rozšířili až do dnešní podoby.

The International Car Forest of the Last Church sits on 40 isolated acres in Southern Nevada.https://t.co/6UjRfYdsju — Believe It or Not! (@Ripleys) 26. února 2018

V současnosti je „les” tvořen zhruba 40 osobními auty či dodávkami. Některá vozidla jsou zapíchnutá do země, jiná jen tak nahodile stojí opodál nebo jsou na sobě navrstvená. Všechna jsou ovšem barevně ozdobená a svou vizáž prakticky neustále mění. Návštěvníci na nich mohou spatřit třeba symboly míru, lebky, mandaly nebo i karikatury různých politiků či psychedelicky vyobrazená zvířata.

Today’s Green CP #6: The International Car Forest of the Last Church. Not quite a forest or church, but it is a must-see! #rebellerally2017 pic.twitter.com/6dBuWfLqU5 — Rebelle Rally (@rebellerally) 16. října 2017

Umělecké pohřebiště aut nedávno zcela neplánovaně navštívila newyorská fotografka Julien McRobertsová, která se rozhodla ho zdokumentovat. „Nikdy nevíte, na co v poušti narazíte. Velmi mě zaujala ta nahodilost lokace a také fakt, že se na místě kromě pár zajíců nikdo nenacházel, což je příjemný rozdíl oproti Cadillac Ranchi,“ naráží McRobertsová na obdobnou atrakci, hipísácké poutní místo u slavné dálnice Route 66.

„Jako fotografka jsem si opravdu užila focení a natáčení výtvorů dalších kolegů umělců. Nejvíce se mi líbil obří autobus, který strmě trčí do vzduchu,“ dodala Newyorčanka pro agenturu Caters News.

Nikdo si ovšem nedokáže vysvětlit, proč se místo jmenuje tak, jak se jmenuje. Podle serveru Atlas Obscura dostala automobilová galerie název od svého tvůrce.