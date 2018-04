mšv, Novinky

Praha



Otevřené náměstí

V sobotu se na náměstí Jana Palacha uskuteční další ročník festivalu Open Square. Otevřou se při něm kulturní a akademické instituce, které na něm sídlí. Na návštěvníky čekají třeba komentované prohlídky objektů, ale také nejrůznější workshopy, přednášky, výstavy či koncerty. Podrobnosti naleznete zde.

Výstava veteránů

V psychiatrické nemocnici Bohnice proběhne v sobotu slavnostní otevření veteránské sezóny. Na místě bude možné zhlédnout přes 150 historických vozidel, ale i různé rarity jako třeba sanitní vůz ze seriálu Sanitka. Vzpomínat se bude i na sté výročí založení ČSR nebo padesáté výročí roku 1968 s dobovou vojenskou technikou. Více zde.

Týden umění

Až do neděle se koná Týden umění. Ten představuje nejen současné umění, design a architekturu. V rámci akce můžete vyrazit na výstavy, komentované prohlídky různých objektů i expozic, ale třeba i na nejrůznější semináře. Kompletní program festivalu najdete zde.

Středočeský kraj

Výstava tulipánů

Máte rádi tulipány, ale do Nizozemska to letos už nestihnete? Od soboty až do 13. května se v Dendrologické zahradě v Průhonicích uskuteční výstava těchto jarních květin. Návštěvníci se budou moci pokochat zhruba 116 odrůdami ze současného sortimentu. Více o barevné expozici najdete zde.

Běh parkem

V sobotu se uskuteční jubilejní 20. ročník Běhu veltruským parkem. Je určen všem, které baví pohyb a chtějí se jen pořádně protáhnout a poměřit svou zdatnost s ostatními účastníky. Tratě jsou vedeny po parkových cestách či loukách, část po asfaltu. Startovné pro dospělé činí 100 korun. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Krajem rybníků

Pěšky nebo na kole se v sobotu vydejte na akci s názvem Krajem rybníků. Je zahájením letošní turistické sezóny. Dálkový pochod nebo cyklojízda po hrázích rybníků na Třeboňsku startují ve Veselí nad Lužnicí a na výběr je z několika různě dlouhých tras. Nejdelší pěší měří 50 kilometrů, nejdelší cyklistická 130. Podrobnosti naleznete zde.

Plzeňský kraj

Vůně v klášteře

V kladrubském klášteře se v sobotu slavnostně otevře Archiv vůní. V rámci prohlídky, která bude spíše než vizuální čichová, se můžete s archivem seznámit a dozvědět se o příběhu vůní a kadidel. Připravena je také přednáška nebo představení dalšího programu v tomto roce. Více zde.

Karlovarský kraj

Prohlídky relikviáře

Ještě před začátkem hlavní návštěvnické sezóny můžete o víkendu navštívit relikviář sv. Maura na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Jedná se o výjimečnou zlatnickou památku, co do hodnoty srovnatelnou s korunovačními klenoty. Prohlídky probíhají od 9:00 hodin do 16:00. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Výstava bonsají

Máte rádi bonsaje nebo patříte mezi jejich pěstitele? Navštivte výstavu, která se velmi krátce koná na zámku Libochovice. Začíná v sobotu a končí 1. května. Kromě zhlédnutí expozice můžete získat i cenné rady, ale i zakoupit bonsaje nebo odbornou literaturu. Více informací najdete zde.

Liberecký kraj

Třicetiletá válka

V neděli končí v Oblastní galerii Liberec výstava věnovaná třicetileté válce. Prostřednictvím grafických listů se návštěvníci seznámí s konkrétními událostmi, ale i s plány bitev nebo výjevy válečného života. Podrobnosti o výstavě najdete zde.

Královéhradecký kraj

Řezbářská show

V Třebechovicích pod Orebem proběhne v sobotu velkolepá řezbářská show. Uskuteční se u příležitosti uvedení nové výstavy v tamním muzeu a sochy se budou v ten den vyřezávat motorovou pilou. Show doprovodí pyrotechnické efekty i zvučná hudba, začíná se ve 14:00 hodin. Vstup je zdarma. Další informace zde.

Pardubický kraj

Hudební jaro

Ještě více než týden bude trvat festival Pardubické hudební jaro, na kterém se představují desítky domácích i zahraničních umělců. Koncerty se konají i od pátku do neděle, zavítat můžete například na operu Leoše Janáčka, kytarový koncert nebo vystoupení pěvce Adama Plachetky. Vstupenky a další informace zde.

Vysočina

Traktoriáda

Všichni příznivci silných strojů a zemědělské techniky jsou zváni na Bohuňovskou traktoriádu. Uskuteční se poslední dubnovou neděli a jedná se o přehlídku traktorů, malotraktorů, ale i dalších zemědělských a stavebních strojů. Součástí je spanilá jízda, ale i dovednostní soutěže. Pro návštěvníky jsou připraveny doprovodné akce, třeba hod pneumatikou na cíl a další. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Ochutnávka vín

Vyrazte v sobotu na Strážnicko. Tamní vinaři otevírají své sklepy v historickém areálu v Petrově-Plžích. Ochutnat budete moci produkci celkem 13 vinařství, degustace proběhne přímo ve sklepích. Pohodový program doplní také vystoupení cimbálové muziky, zajištěno je i občerstvení. Více se dozvíte zde.

Olomoucký kraj

Za mechy a lišejníky

Využijte pěkného počasí a vyrazte v sobotu na naučnou vycházku za lišejníky a mechy. Trasa bude 5 až 7 kilometrů dlouhá, takže ne příliš náročná, sraz účastníků bude v dopoledních hodinách na železniční stanici v Ostrůžné. Své místo si včas rezervujte. Více zde.

Zlínský kraj

Na kole po vinohradech

Vydejte se v sobotu na cykloprojížďku po vinohradech Uherskohradišťska. Kromě pěkných pohledů do krajiny budete moci navštívit vinné sklípky nebo pamětihodnosti, které se na trase nacházejí. Start je z náměstí v Uherském Hradišti a tras bude několik. Zúčastnit se mohou i pěší turisté. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Otevírání sezóny

V sobotu proběhne otevírání sezóny Opavského Slezska. Uskuteční se v Městských sadech v Opavě a ponese se mimo jiné ve znamení 100 od vzniku Československa. Připraven je bohatý program, který čítá například hudební a kulturní vystoupení nebo i gastrofestival. Ten bude rovněž laděn do období první republiky. Co dalšího můžete čekat, naleznete zde.