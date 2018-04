mšv, Novinky

Lišky jsou v japonské kultuře obzvlášť oblíbené, folklórní příběhy je vyobrazují jako inteligentní tvory s paranormálními schopnostmi, které s rostoucím věkem narůstají. Zatímco někdy se o nich — podobně jako v českých pohádkách — mluví jako o protřelých a mazaných tvorech, jiné je popisují jako věrné ochránce nebo přátele. Hovoří se o nich také jako o nositelkách štěstí a dobrého osudu.

Pokud zůstaneme věrni právě tomuto výkladu, je liščí vesnice Zao skvělým místem, kde trochu toho štěstí načerpat. Lišky tam mají svůj výběh, ve kterém se mohou volně pohybovat, a kde jim mohou návštěvníci házet jídlo. Tím obyvatelky nikdy nepohrdnout a dokážou se kvůli němu pořádně porafat a poprat.

Hladit na vlastní nebezpečí

Velkým volným výběhem se mohou návštěvníci i procházet. Opatrnosti ale není nazbyt. Ačkoli jsou lišky rozpustilé a řada z nich se k lidem zvědavě přiblíží a socializuje se s nimi, pořád jsou to divoká zvířata, která by mohla turisty i pěkně pokousat. „Zaměstnanci nám nejprve vysvětlili zásady bezpečnosti a ukázali nám, jak máme před liškami působit dominantně v případě, že by se zdálo, že nás chce nějaká napadnout,“ uvedla turistka Isabelle Cosgroveová pro agenturu Caters News.

Některé japonské příběhy mluví o liškách jako o bytostech s nadpřirozenými schopnostmi. Nade vše ostatní jsou to ale roztomilá zvířata.

FOTO: Profimedia.cz

„Brzy jsme zjistili, že lišky se o lidi většinou moc nezajímají, pokud jim neházejí jídlo,“ dodala Cosgroveová. Před vstupem do hlavní části vesnice se nachází jakási malá zoo, kde jsou některé lišky uvázané. Návštěvníci tam najdou ještě králíky, poníky nebo kozy, které si mohou pohladit. „Pohladila jsem si tři lišky a jedna si mi dokonce sedla do klína,“ řekla turistka.

Lišek se ve vesnici nachází několik druhů, nejvíce zastoupena je ohnivě oranžová liška obecná. Kromě nich jsou tam i lišky šedé nebo několik bílých polárních. Zatímco mnoho turistů pro jejich roztomilost přehlíží vše ostatní, jiným se návštěva vesnice příliš nezamlouvá. Zejména protože některá zvířata na řetězech, a to právě z důvodu, aby si je lidé mohli pohladit.

Jídlo lišky nikdy neodmítnou a trpělivě na něj vyčkávají.

FOTO: Profimedia.cz

Vesnice se nachází v prefektuře Mijagi a vstupné dospělého vyjde na 1000 jenů, což dělá necelých 200 korun. Za dalších 100 jenů, zhruba 20 korun, si mohou návštěvníci koupit jídlo, kterým lišky nakrmí.