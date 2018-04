ČTK

V příkopu jsou medvědi chováni od 16. století; od loňska, kdy pošla dvaatřicetiletá medvědice Kateřina, je tam ale jen dvacetiletá medvědice Marie Terezie. Podle Slavka o věci jednají ministři životního prostředí obou zemí. Mluvčí českého ministerstva Petra Roubíčková upřesnila, že senátor Václav Chaloupek (OPAT) kontaktoval 4. dubna ministra Richarda Brabce (ANO).

"Oslovil pana ministra, aby to se slovenskými kolegy prodiskutoval, zda taková možnost existuje. Mohou tam být nějaké překážky," řekla Roubíčková. Senátor Chaloupek je také autorem večerníčku Méďové.

Podle Černého se o příchodu medvíďat jedná, pravděpodobnost odhadl na 90 procent. Doufá, že se tak stane už koncem května či začátkem června.

Medvíďata chtějí vychovat



"Čekáme odpověď, kdy bychom si pro ně mohli dojet. Nabízeli nám starší medvědy, a ty my nechceme. My chceme buď malinké nebo roční. Roční nám také zamítli, tak pravděpodobně to budou ti malí. Měli by být ze Slovenska, ze dvou míst, kde jsou záchytné stanice. Budou dva, zase páreček, pokračovalo by se jako Káťa a Vok," řekl Černý.

Medvěd Vok pošel předloni. Památkáři v příkopu upravili mříže, omítky, inženýrské sítě, navezli nové stromy. Slovenská strana podle Slavka nabídla nejdřív tři dospělé, asi desetileté medvědy, ty památkáři nechtějí.

"Pokud je to odchyt divokých medvědů, podle našeho názoru to sem není vhodné: celý život by toužili po svobodě a hledali cestu ven. Pro nás jsou cestou vychovaná medvíďata, která přijmou přirozené místo a žijí v něm, ba naopak si ho ochraňují a nechtějí z něho ven. Medvědárium je připraveno pro další medvíďata," řekl kastelán.

Tradice dlouhá staletí



V příkopu je nyní jen medvědice Marie Terezie z rakouského Innsbrucku. Medvědárium se bude bílit, přibudou mřížky, aby na nová medvíďata nedosáhla.

Jako novinka v kabinetu vědy a kuriozit na první prohlídkové trase zámku se objevila kostra medvěda Voka, který žil v příkopu 31 let. Vážil 350 kilogramů.

"Zachoval se kompletní skelet, Vok byl tak robustní a zajímavý, že je to odkaz pro příští generace," řekl Slavko.

Na českokrumlovském zámku se medvědi chovají nejméně čtyři století. Od roku 1707 jsou v příkopu mezi prvním a druhým nádvořím. Návštěvníci je, ovšem v jiné podobě, najdou i na mnoha místech honosného sídla. Objevují se jako štítonoši erbu pánů z Rožmberka se znakem červené pětilisté růže.