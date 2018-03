V Číně rok co rok posouvají hranice skleněných atrakcí. Žádný rekordman nedrží prvenství dlouho. Aktuálně nejdelší prosklený most se nachází v provincii Chu-pej a měří úctyhodných 487 metrů. Nedávno ho doslova zavalily hordy turistů, zřejmě kvůli teplému jarnímu počasí, ale i kvůli pocitu vzrušení. Most je totiž navržen tak, aby se mírně houpal, díky čemuž se jedná o opravdu adrenalinový zážitek.

Podle mluvčího organizace, která se o celou oblast stará, je most velmi bezpečný a unese až 1000 lidí. V jednu chvíli je na něj ale raději vpuštěno pouze 600 lidí, ačkoli je zájem díky počasí čím dál vyšší. Obvykle na něj míří kolem 7000 až 8000 návštěvníků denně, během oslav čínského lunárního roku ale číslo stoupalo až ke 20 000 turistů během jediného dne.

The world's longest glass-bottomed suspension bridge on Tuesday in Hebei Province.



The bridge uses the laminated acrylic sheets, each 4cm thick, which enables the structure to withstand the impact from hurricane and the earthquake up to magnitude 6. https://t.co/xjQ33J7jWx pic.twitter.com/J8eFbTNnFA