jky, Novinky

V letošním roce se Švýcaři snaží přitáhnout do země co nejvíce cyklistů. A pracují na tom ve velkém stylu. Po zemi se otevírají dlouhé kilometry nových cyklistických tras, které jsou určené cyklistům všech věkových kategorií a výkoností. Zejména na horském kole se budou moci turisté vyřádit. Pokud na tom nejste s fyzickým fondem úplně nejlépe, tak jistě oceníte i to, že je možné zapůjčit si elektrokola na více místech než kdy dříve. Prohánět se můžete jak mezi vinicemi kolem Murtenského jezera, údolím Emmental i v nespoutané přírodě kolem Švýcarského národního parku v kantonu Graubünden.

Milovníky cyklistiky letos Švýcarsko potěšilo mnoha novými trasami.

FOTO: Profimedia.cz

Švýcarsko jde ovšem tak daleko, že chce dopřát cyklistům úplný klid i v těch nejvýjimečnějších místech země. Proto v rámci projektu Ride the Alps v některých datech zcela uzavře některá místa a průsmyky automobilům, aby si je cyklisté mohli aspoň jeden den v roce užít bez dvoustopých vozidel za zády. Průsmyk Lukmanier bude sloužit jen cyklistům prvního května, vysokohorský průsmyk Susten 26. května, Arosa 10. června a oblast vesnice Villars-sur-Ollon v kantonu Vaud se uzavře běžné dopravě 1. července.

Pokud vyrážíte na dovolenou s kočárkem nebo s člověkem upoutaným na vozíček, jistě oceníte to, že na Stockhornu vznikla trasa uzpůsobená právě k tomu, aby sem mohli vyrazit všichni společně. Trasu je možné projet zhruba za hodinu až hodinu a půl a její celkové převýšení je pouze 85 metrů. Cesta je navíc širší než ty standardní. Nabízí však stejně úchvatné výhledy jako ty, kam se zatím vozíčkáři ani rodiče s kočárkem podívat nemohou.

Vzdušné dobrodružství



Dráty natažené po horách se nevyhýbají ani Švýcarsku. Nebojte, není řeč o hyzdění krajiny, ale o tzv. zipline či chcete-li nepěkný český výraz - lanový skluz. V kantonu Wallis (Valais) jsou v Champex-Lac nové trasy v délce 520 a 540 metrů, což je činí nejdelšími ve francouzské části země.

Švýcarské město Lucern

FOTO: Profimedia.cz

Proměny se nevyhnuly ani Lucernu, který rozhodně neláká jen na pláž u jezera a pohádkový most, ale také na módní čtvrť Bruch, která byla po většinu minulého století takovým ošklivým zapáchajícím kačátkem. Po 60 let tam totiž fungoval trh s dobytkem. Teprve po dlouholetém nátlaku bylo tržiště v roce 1971 uzavřeno. Dnes zde najdete velký počet zajímavých menších restaurací, kaváren, ateliérů a obchůdků.