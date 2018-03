Jakub Kynčl, Novinky

Na to, že aerolinky AA působí na evropském trhu od roku 1982, tak jsme se poměrně načekali. Ale je to tu - sezónní linka do Filadelfie bude spuštěna 4. května a během týdne by měla být schopná přepravit bezmála tři tisíce pasažérů. Tam se poletí přes den, když se bude odlétat z Prahy v 11:30 a do Filadelfie bude přílet v 15:10 místního času. Zpět se bude odlétat v 18:30 a v Praze by letadlo mělo dosednout krátce po deváté ráno následující den.

Na lince bude létat Boeing 767-300, jehož součástí bude i prémiová business class kabina pro 28 cestujících. V době zavedení linky by měl být už na palubě dostupný i bezdrátový internet, jehož použití by mělo stát 19 dolarů za let, tedy necelých 400 korun.

Linka přivede také Američany do Prahy



Filadelfie je jedním z devíti amerických hubů (uzlových letišť) AA a podle zástupců aerolinek i tím nejhistoričtějším. Na páteční tiskové konferenci informovali, že vyjma toho, že zde byly Spojené státy založeny, tak jde o skvělé místo pro výpravu za nákupy i za vzácným uměním tamějších muzeí a galerií. Není ovšem pochyb o tom, že bude tato linka do značné míry incomingová a bude sloužit k tomu, aby mohli Prahu navštívit Američané.

Posílení Filadelfie jako hubu do Evropy koneckonců potvrzuje i to, že v totožný den bude z tohoto města spuštěna linka do Budapešti. Dalším propojením Evropy a USA v podání AA bude během tohoto roku linka z islandského Reykjavíku do Dallasu.