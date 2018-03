mšv, Novinky

Laguna Laswitan údajně nabízí ty nejlepší zážitky v období monzunů, kdy je moře rozbouřené a neklidné. Na druhou stranu si návštěvníci musejí být vědomi určitého risku, tropické deště a bouře není radno podceňovat — tajfuny navíc na Filipínách řádí poměrně pravidelně.

Laguna se sestává z tří přírodních rezervoárů. Když jsou vlny opravdu rozdivočelé, přehoupnou se přes skály a voda se nejprve divoce rozprskne do všech stran a pak stéká po útesech a vytváří vodopády.

„Je to velká zábava a mnohem lepší než být v akvaparku. Je to absolutně bezpečné,“ uvedl jeden z návštěvníků Angel Ortiz. „Velké vlny vypadají děsivě, ale voda je při dopadu celkem jemná. Vzal jsem s sebou své dvě děti a zamilovaly si to tady,“ dodal.

Laguna se nachází v provincii Surigao del Sur a za vstup se platí 20 filipínských pesos, což je v přepočtu necelých osm korun. Ačkoli se přírodní atrakce zdá být bezpečnou, není od věci si půjčit záchranou vestu, minimálně dětem by mohla přijít vhod, kdyby je masivní vlna zaskočila a spláchla. Laguna je návštěvníkům přístupná jen po omezenou dobu, a to od sedmi ráno do pěti odpoledne.