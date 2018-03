Rady na cestu do Napy

Pro Čechy je nejdostupnějším vstupním bodem k lánům světoznámých vinic sanfranciské letiště. Dobrý poměr ceny a pohodlí nabízejí aerolinky KLM. Cena zpátečních letenek z Prahy s přestupem v Amsterdamu začíná na 19 tisících, v akci je lze sehnat i levněji.

Pro vycestování do USA je potřeba cestovní povolení ESTA nebo vízum. Formulář ESTA je k dispozici online, jen je třeba zaplatit poplatek 14 dolarů (zhruba 300 korun). Rozhodnutí obvykle obdržíte hned, ale žádost je lepší zaslat nejpozději 72 hodin před odletem. ESTA platí dva roky a opakovaný vstup do země je na něj možný. ESTA opravňuje k vycestování do USA, ale není povolením vstupu do země. To uděluje při pohovoru imigrační úředník v USA.

Ze San Franciska se do Napy dostanete zhruba za hodinu jízdy autem nebo lodí. Šest hodin trvající výlet za vínem se zastávkou ve třech vinařstvích, zahrnující čtyři chody místních pokrmů, vyjde zhruba na 6800 korun. A pozor, jsme v Americe, takže je pouze pro starší 21 let. V nabídce jsou i celodenní trasy nebo tematické vyjížďky.