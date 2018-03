V Nizozemsku se blíží tulipánová sezóna. Nádherná pole leží na dosah Amsterodamu

Nizozemsko je bezesporu jednou z nejhezčích zemí v Evropě, kterou lze na jaře navštívit. Jejím signifikantním symbolem jsou tulipánová pole a květinová sezóna se kvapem blíží. Trvá zhruba od poloviny března do začátku května, ale není radno dorazit na poslední chvíli. To už byste mohli spatřit pouhé torzo. Množství polí se navíc nachází, co by do Amsterodamu kamenem dohodil.