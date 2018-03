Roman Zvarič, Právo

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental v této sezóně slaví 40. výročí. Už v roce 1977 se totiž místní vizionářští provozovatelé lanovek z půltuctu sousedních (a zároveň konkurenčních) středisek dohodli na spolupráci a představili něco dosud neslýchaného - společný skipas. Velmi rychle se ukázalo, že právě velkým resortům tvořeným navzájem propojenými menšími středisky patří budoucnost, a ostatní rychle následovali nový trend.

Oblast Wilder Kaiser leží ve východní části Tyrolska, tvoří ji městečka Going, Ellmau, Scheffau, Söll a Brixen im Thale a pohoří kolem vrcholu Hohe Salve (1829 m n. m.), Zinsberg (1674 m n. m.), Hartkaiser (1555 m n. m.) a Astberg (1267 m n. m.). Pokud sem cestujete po trase přes Rozvadov a kolem Mnichova, pak v Kufsteinu na rakouské hranici sjedete na vedlejší silnici, po které pokračujete už jen pár kilometrů do cíle, a tudíž ani nepotřebujete dálniční známku.

Bez mapy nemáte šanci

Hustá spleť sjezdovek Skiweltu se spouští po řídce zalesněných svazích a většinou se drží v horních patrech, jen málo sjezdovek se spouští až do údolí. Rovněž je zde velice málo černých tratí, převážná většina má červenou, nejvděčnější obtížnost. Obecně jsou sjezdovky široké, hodně členité a spíše kratší či středně dlouhé.

Pokud preferujete delší sjezdy, pak máte k dispozici tratě, které vedou až k nástupním stanicím lanovek ve zmíněných městečkách. V obrovském středisku není snadné - alespoň zpočátku - se zorientovat. Naštěstí u každé pokladny mají k dispozici rozkládací mapičky, určitě si jednu vezměte, bude se hodit. Některé přesuny mezi jednotlivými částmi areálu jsou komplikované a také časově náročné, fandové spíše turistického lyžování ve stylu „safari“ však budou nadšeni.

Čarodějnice na sjezdovce

Středobodem resortu je Hexenwasser v Hochsöll (1150 m n. m.) pod nejvyšším vrcholem celé oblasti Hohe Salve. Magickou atmosféru těchto míst podtrhují všudypřítomná košťata, loga s čarodějnicemi a také stylový obchod ve tvaru obrovského hrnce, z něhož čouhá vařečka. Na rozježdění doporučujeme příjemnou, velmi širokou a rovnou červenou sjezdovku č. 43. Vedle mírné trati č. 47 uvidíte dřevěné domky v korunách stromů a další atrakce, připomínající, že v létě je tu proslulý dětský park.

Čarodějnice na svahu

Naším tajným tipem je liduprázdná červená č. 51 až na samém okraji areálu s vyhřívanou šestisedačkou. Z plácku před chatou Simon Alm u trati č. 44 se každý den v 11 hod. vznáší k nebi barevný kouř. Je dílem dvojice čarodějnic, které s jeho pomocí svolávají děti na kouzelný punč, jejž vaří na přenosných kamnech na plácku mezi sněhuláky. Sympatická Marianne a její pomocnice nalévají tajemný nápoj, po kterém se údajně lépe lyžuje, fotí se a laškují s dětmi a rodičům zodpovědí všemožné otázky ohledně lyžařského areálu.

Otočná terasa

Z vrcholu Hohe Salve se táhnou nejostřejší místní sjezdovky. Třeba černá 2c, která vás nasměruje do Hochbrixenu s ledovou vesničkou Alpeniglu. Předtím, než se spustíte dolů, si prohlédněte kapličku nebo si dejte drink na terase, odkud je za dobrého počasí vidět Grossglockner (3798 m n. m.).

Pokud budete mít pocit, že se s vámi točí svět, pak vězte, že se (velmi pomalu) otáčí pódium se stolečky. Další překvapení čeká na toaletě, odkud můžete velkým oknem pozorovat dění venku - samozřejmě jde o sklo průhledné jen jedním směrem, dovnitř vidět není.

Vydáte-li se do Ellmau, pak čarodějnice vystřídá místní skřítek Ellmi. U vrcholu Hartkaiser je totiž zase jeho svět, naučná stezka a další atrakce. V těchto místech je také fun park a měřený úsek na sjezdovce č. 98 a příjemná trať č. 80, která vede až do údolí.

Restaurace u horní stanice lanovky z Ellmau má příjemnou vymoženost v podobě eskalátoru, který vás odveze na WC, tradičně umístěné v nižším podlaží.

Polední odpočinek v hospodě u lanovky

Romantika na sáňkách

Z Hexenwasse vede dvojice osvětlených sáňkařských tras -první lesem podél červené č. 40 (ta je akčnější a rychlejší) a druhá přímo po modré č. 40. Dráhy jsou stylově osvětlené barevnými reflektory a velkými nafukovacími půlměsíci. Samozřejmě na každém rohu číhají čarodějnice.

Za jasné noci, kdy je v údolí vidět osvětlený Söll a na nebi poblikávají hvězdy, to je skutečně romantický zážitek.

Večerní sáňkování

Na ty, jimž tohle všechno nestačí, čeká mj. 196 km běžeckých tratí a 250 km turistických cest. Avšak hlavní zdejší aktivitou je sjezdové lyžování. Pro ranní ptáčata jsou od 1. února některé lanovky v provozu dokonce už od 7.30 hod. A vstřícnost k rodinám potvrzuje akce, která probíhá od 10. 3. do 8. 4. - koupíte-li skipas na tři a více dnů, dostane ho na stejné období vaše dítě do 15 let zdarma.