Kdo chtěl, mohl vystoupat na nedalekou vyhlídku Top of Tyrol (3200 m), kterou časopis Geo zařadil mezi 10 nejhezčích na světě. Vybíhá do prostoru a je z ní krásný výhled. Vyškrábat se ale nahoru v přezkáčích je docela sportovní výkon.

Dole pod námi se na svahu vzdouvaly sněhové vlny snowparku, kde není problém potkat slavné závodníky. A také se odtud rozbíhaly do několika stran sjezdovky různých obtížností. My jsme to vzali dolů po hlavní Eisjochferner a navazující Eisjochzunge. Když je ale na ledovci hodně lyžařů, bývá výhodnější zajet stranou, třeba na tratě pod Wildspitz a Daunscharte. Jezdí tu málo lidí a sjezdovky jsou logicky v mnohem lepším stavu.

Pojme až 10 000 lyžařů

Stubai je největší ledovcový areál v Rakousku. Ve frekventovaných dnech pojme až 10 000 lyžařů. Středisko to zvládne, ale na tratích je živo. A právě tehdy bývá nejvýhodnější zajet stranou, mimo hlavní tratě. Novináři o Stubai často píší, že zaručuje jistotu sněhu kvůli své nadmořské výšce, což spolu s komfortní rozlohou střediska láká spoustu lidí. A to může být někdy problém.

Počasí se na Stubai rychle mění.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Kolona aut, která mířila k lyžařskému areálu na Stubaiském ledovci, nebyla dlouhá. Měli jsme štěstí. Nával tu bývá třeba na začátku sezóny, tedy v říjnu. Jinde se ještě moc nelyžuje a spousta nedočkavých lyžařů se nahrne právě sem. Můžete pak strávit dost času v několikakilometrové frontě aut. I když tu mají velká parkoviště a dobře organizují parkování, zázraky dělat neumí.

Jestli nechcete trávit v koloně zbytečně moc času čekáním, zkuste si přivstat a přijet sem s předstihem. Nápor tu můžete čekat také v době rakouských a německých školních prázdnin. Proto je dobré se o tyto termíny zajímat, případně napsat do střediska.

Speciální lezecká stěna je nevšedním zážitkem.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Rušno tady bývá i o víkendech, zejména těch slunečných. Přijede sem spousta lidi z nedalekého, asi 25 kilometrů vzdáleného Innsbrucku. Mnohem klidněji je na ledovci v týdnu. Ale také na konci sezóny, kdy ostatní střediska zavírají. Tady se lyžuje ještě v květnu, a pokud je příznivé počasí, tak až do půlky června. I tohle jsou fakta, která vám mohou pomoci, když vybíráte nejlepší termín, kdy přijet, abyste si to opravdu užili.

Wi-Fi v kabině lanovky

Areál se nachází v nadmořské výšce 981 až 3210 metrů a nejvíc sjezdovek leží v 2500 a 3150 metrech. Pokud svítí sluníčko, je tu nádherně, občas tady však zažijete pořádný vítr a mráz. Počasí se tu navíc může rychle změnit. To je odvrácená strana oné jistoty sněhu.

Pod vrcholky hor se jí hned lépe.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Ne náhodou má nejmodernější lanovka za 60 miliónů eur, která vás vyveze z parkoviště až do stanice Eisgrat v srdci střediska za 11 minut, zvýšenou odolnost právě proti prudkým poryvům větru. Když jsme s ní vyrazili nahoru do kopců, jezdila spousta mladých lidí prsty po displejích smartphonů, protože v ní funguje bezdrátové připojení k internetu.

Prohlížel jsem si rozlehlý areál. Nabízí 76 km sjezdovek, převážně modrých (50 %) a červených (41 %). Zkrátka tu ovšem nepřijdou ani milovníci černých tratí. Je tu také rozsáhlý freerideový terén a v okolí stanice Gamsgraden i běžkařská trať. Okruh však má jen dva kilometry. Ten, komu z nějakého důvodu nevyhovuje, si může vybrat ze 130 kilometrů udržovaných tras pro běžkaře, které najde ve Stubaiském údolí.

Nejvíc přátelské rodinné středisko

Lyžařský průvodce ADAC SkiGuide několikrát vyhodnotil středisko Stubai jako nejvíce přátelské rodinné středisko v Alpách. Ne náhodou. Na ledovci mají hezky vybavený dětský areál se spoustou atrakcí, včetně sněhového hradu. Jsou tu velkoryse pojaté cvičné louky s gumovými pásy, které malé lyžaře vyvážejí po svazích nahoru. Prosklené tunely kolem nich je chrání před větrem a sněhem. Přímo v areálu najdete školku, speciální jídelnu pro děti nebo třeba herny.

Areál je prý tím nejvíce přátelským pro rodiny s dětmi v Alpách.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Pokud si rodiče koupí skipas, dostanou jejich děti do 10 let ten svůj zdarma. A totéž platí při půjčování lyžařského vybavení v půjčovnách. Středisko nabízí rodičům také to, že děti vyzvednou ráno v hotelu a skibusem i lanovkou je dopraví na ledovec do lyžařské školy atd. Méně obvyklou atrakcí je, že tu vaše dítě povozí na sněžné rolbě. Musíte se však objednat přes webové stránky střediska.

Pokud se na ledovci prudce zhorší počasí, můžete hledat útočiště v níže položených střediscích ve Stubaiském údolí: ve Schlicku, Elferu nebo Serlesu. V těch jsou také sáňkářské dráhy. Na některých se dá jezdit i večer za umělého osvětlení, a to samé platí pro určité běžkařské trati v údolí, třeba tu v Miedersu. Lze tu rovněž bruslit nebo si zajet do akvaparku v Telfes, jenž leží asi půl hodiny od ledovce.