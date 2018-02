Umírající lidový hrdina, jehož osoba bývá ztotožňována s jedním skutečným středověkým šlechticem, podle legendy těsně před smrtí vystřelil svůj poslední šíp a požádal, aby byl pohřben přesně tam, kam dopadne. Tak se prý i stalo.

Že je Robin Hood pohřben na pozemcích někdejšího cisterciáckého ženského kláštera, ale profesionální historici popírají. „Všichni místní věří, že tady se nachází místo, kde Robin Hood zemřel, a nikdo to nikdy nezpochybňoval,” řekl britskému deníku The Daily Telegraph Robert Bamforth ze spolku na ochranu anglického venkova. Byrokraté chtějí obětovat turistický potenciál místa, dodal.

Robin Hood's grave could be buried to make way for industrial estate https://t.co/zJbAdn0grC pic.twitter.com/gDK4ekSNrk