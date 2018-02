Popularita ostrova podle agentury v poslední době výrazně roste, Jubbová byla ovšem zděšena, když zjistila, jak velké množství odpadků se v moři nachází. Video, které pod vodou pořídila, dokumentuje zejména plastové sáčky nebo i zbytky krabic, mezi nimiž plavou mořští živočichové. „Udělali jsme si zastávku na Manta Point, což je nádherné místo. Pod vodou jsme viděli plavat velké manty a vše vypadalo tak kouzelně,“ tvrdí turistka.

Když se ovšem ponořili pod hladinu, nemělo to s krásou nic společného. „V životě jsem nebyla tak šokovaná, jako když jsem viděla to množství plastového odpadu, co plavalo v moři,“ řekla Jubbová. „A ti nádherní tvorové proplouvali nepořádkem, který jsme vytvořili my lidé. Manty měly plastové sáčky kolem tlam i po těle a hledaly mezi tím odpadem potravu,“ dodala.

Znečištění moře je v Indonésii velkým problémem. Země si předsevzala, že do roku 2025 sníží množství plastového odpadu o 70 procent. Závažná je situace především na Bali, kde moře vyplavuje odpad na pláže a kde byl kvůli tomu vyhlášen stav pohotovosti. [celá zpráva]

Hrozba pro zvířata i lidské zdraví



Plastový odpad je ale problémem i dalších moří. Plastové částice našli vědci v tělech téměř tří čtvrtin ryb, které žijí v hlubinách oceánu. Uvedla to studie, která vychází z průzkumu 233 ryb vylovených v severovýchodní části Atlantiku v hloubce až 600 metrů, publikovaná vydavatelstvím Frontiers in Marine Science.

Mnohé ryby spolkly i několik drobných částí plastu a třeba v žaludku 4,5 cm dlouhé rybky z čeledi lampovníkovitých vědci objevili 13 kousků. Celkem bylo ve vnitřnostech ryb nalezeno 452 úlomků plastů, a tedy v průměru 1,8 kusu na rybu.

Vědci zjistili, že plast spolklo 73 procent ryb, což je jeden z největších ohlášených výskytů ve světě. Zkoumané druhy jsou důležitým zdrojem potravy pro mnoho velkých dravců, jako jsou delfíni, tuleni, tuňáci a mořští ptáci. Kontaminace může představovat hrozbu také pro lidské zdraví, protože se dostává do potravinového řetězce. Ryby vstřebaly rovněž znečišťující chemikálie, které se na plasty buď nalepily v moři, nebo pocházejí už z výroby.

Vědci prozkoumali rovněž povrchové vody Atlantského oceánu, z testů 2400 litrů zjistili koncentraci 14 kousků plastů na 100 litrů vody. Plasty nalezené v rybách byly velmi podobné těm v povrchových vodách. Devadesát osm procent mikroplastů v rybách a 99 procent plastů objevených ve vzorcích vody bylo klasifikováno jako vlákna, zbytek tvoří zploštělé části plastických hmot.