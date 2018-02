Britové Paul Valentine a Barry Sharp koupili komplex za neznámou částku, podle nich ale už bylo načase s místem něco udělat, protože leželo ladem už moc dlouho. Přitom se podle agentury AP jedná o památku národního významu, což znamená, že bez souhlasu příslušných úřadů nesmí být upravována a je jí v tomto ohledu garantovaná zvláštní ochrana.

Pobřežní pevnost v hrabství Essex byla vybudovaná v roce 1889 v reakci na rostoucí námořní sílu Německa a jednalo se o jeden z prvních prototypů takzvané neviditelné obrany. Zbraně byly totiž namontovány na zařízení, které se ukrývalo pod zemí. Úpravami prošel komplex v průběhu obou světových válek, po roce 1945 ztratil na důležitosti a o 11 let později byl zcela opuštěn. Ochranu pobřeží totiž zvládalo obstarat letectvo.

Významná archeologická lokalita



Jak areál rozléhající se na pěti akrech chátral, začal se postupně rozpadat a stal se cílem sprejerů. Soukromý vlastník, který pevnost v roce 1970 získal, se o ni nestaral, a to se Valentine se Sharpem rozhodli změnit.

„Chtěli jsme, aby se ten prostor otevřel obyvatelům Harwiche, byl nepřístupný moc dlouho,“ uvedl Valentine. Ačkoli zpřístupnění bude nejspíš ještě nějakou chvíli trvat, Britové uvažovali, že by se komplex mohl proměnit na jakýsi volnočasový areál.

To by ovšem mohlo narazit právě na zákazy úřadů. Zatímco samotná pevnost je z 19. století, historie lokality sahá ještě o něco více do minulosti. Stávala tam totiž také pevnůstka z tudorovského období, kterou ale už částečně pohltilo moře. Kromě toho se zde našly zbytky dělostřeleckých baterií z napoleonského období. Z oblasti to dělá archeologické naleziště.