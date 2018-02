Dubaj je mezi Čechy populární. Loni ji navštívilo 70 tisíc lidí

Zájem českých turistů o dovolenou v Dubaji loni dál výrazně rostl. Do nejpopulárnějšího ze sedmi Spojených arabských emirátů zavítalo 69 476 českých návštěvníků, meziročně o čtvrtinu víc. Uvedlo to české zastoupení Dubajského vládního úřadu pro turismus. Do statistik nejsou přitom započítáni tranzitní pasažéři, kteří v Dubaji jen přestupovali.