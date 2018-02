Společnost Travel Service ukázala svůj nový Boeing 737 MAX 8

Letecká společnost Travel Service ve čtvrtek na letišti Václava Havla v Praze pokřtila a představila nový Boeing 737 MAX 8. Kromě nižší spotřeby paliva nabízí třeba i větší komfort pro cestující. První let byl naplánován hned na čtvrtek, a to z Prahy do Malagy.