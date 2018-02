S rodinou hostujícího Raviho Sansiho budou návštěvníci sdílet jednopokojovou chatrč, ačkoli jistého komfortu se jim dostane. Uvnitř bude totiž slum přetvořen na jakýsi loft a návštěvníci budou mít k dispozici nové matrace, televizi, a dokonce i klimatizaci, což jsou věci, které chudá indická rodina většinou rozhodně nemá. Na druhou stranu budou muset s okolními obyvateli sdílet nedalekou koupelnu a záchody.

Ravi Sansi pro list Times of India uvedl, že sice neumí ani slovo anglicky, ale udělá vše pro to, aby byli jeho hosté spokojení. S nápadem otevřít svůj skromný slum cizincům přišel poté, co ztratil práci prodavače map. K myšlence ho navedl zaměstnanec jedné z tamních neziskových organizací, nizozemský občas David Bijl. Ten také nyní pomáhá Sansimu byznys rozjet a vytvořil mu stránku na Facebooku, kde jeho domov prezentuje.

Nikomu to nepomůže, tvrdí kritici



„Slumy jsou součástí Bombaje, ne snad jedinou, ale jednou z nich. A kdokoli chce porozumět nerovnosti mezi lidmi, ten musí poznat život ve slumu,“ uvedl pro The Guardian Bijl. Dodal, že ostatní turistické prohlídky čtvrtí plechových chatrčí jsou často velmi povrchní. „Návštěvníci přijdou, udělají si pár fotek na Facebook a zase odejdou, aniž by cokoliv pochopili,“ řekl.

Ve slumech žije 60 procent obyvatel města.

FOTO: Profimedia.cz

Všechny peníze za pobyt mají jít do kapsy rovnou Sansimu a nikomu jinému. Bijl uvedl, že se na něj kvůli tomu obrátilo několik dalších rodin, kterým se tento koncept líbí a mohly by si rovněž přivydělat pár indických rupií. Kritici ovšem tvrdí, že je tento druh turistiky nevkusný, protože těží z chudoby a obyvatele slumů ponižuje a zneužívá. Stejný názor mají i na samotné prohlídky po chudinských čtvrtích.

Podle manažera jedné z organizací Reality Tours and Travels mají prohlídky za cíl ukázat obyvatele slumů jako obyčejné lidi, nikoli je vyobrazit jako chudáky, kteří žijí ve špinavém a kriminálním prostředí. Nicméně Jockin Arputham, který je ředitelem advokátní skupiny Slum Dwellers International, uvedl, že prohlídky i přespání jsou úplně zbytečné. „Obyvatelé slumů nejsou objekty v muzeu nebo zvířátka v zoo. Jsou to skuteční lidé. Přespání ve výsledku nepomůže ani rodinám, ani návštěvníkům,“ tvrdí.

Některé společnosti dělají do chudinských čtvrtí turistické prohlídky.

FOTO: Profimedia.cz

V Bombaji, která má kolem 20 miliónů obyvatel, jich až 60 procent žije ve slumu. Město si kvůli tomu vysloužilo přezdívku Slumbai. Bydlení je tak vzácné a drahé, že i ti nejzámožnější rezidenti ohledně cen nemovitostí a nájmů reptají.