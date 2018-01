Pár pobýval v dominikánském letovisku Punta Cana a prvním příznakem napadení parazitem bylo svědění chodidel. Po návratu domů ale to, co vypadalo jako hmyzí kousnutí, vyústilo v bolestivé a nateklé puchýře na prstech. Kanaďané vyhledali lékaře, kteří vůbec netušili, co za jejich zdravotním stavem je. Až třetí doktor zjistil, že se stali hostiteli měchovce lidského neboli ancylostomy.

Tento parazit se vyskytuje v půdě, která je kontaminována fekáliemi, typicky tudíž v zemích se špatnou kanalizací a teplým, vlhkým klimatem. „Larvy měchovce mohou infikovat člověka při kontaktu s holou kůží, například při chůzi naboso,“ uvedla britská zdravotnická organizace NHS.

Couple contract parasitic hookworm in feet after walking on Punta Cana beach https://t.co/NmaAFEFc2D pic.twitter.com/SSCaHYuHS5 — KHOU 11 News Houston (@KHOU) 30. ledna 2018

Třetí z lékařů, který kanadský pár diagnostikoval, řekl, že podobný případ viděl i u turistů, kteří se vrátili z Thajska. Měchovci se totiž většinou vyskytují v Africe, teplých oblastech Ameriky, Číně a jihovýchodní Asii.

Důležitá je včasná léčba



„Uvědomili jsme si, že většinu naší dovolené jsme se trochu škrábali na chodidlech,“ uvedl Eddie Zytner a dodal, že si s přítelkyní nejprve mysleli, že se jedná o kousnutí blechy písečné. „Pokud vás začnou hrozně moc svědit nohy, běžte ihned k lékaři. My jsme si mysleli, že se jedná o obyčejné hmyzí kousnutí, ale bylo to horší a horší každý den,“ uvedla Zytnerova přítelkyně Katie Stephensová.

Oba Kanaďané nyní podstupují léčbu, která s parazitem v těle skoncuje. „Už se cítím lépe a moje nohy vypadají každý den také lépe, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Zytner. Podle Telegraphu se předpokládá, že měchovcem může být postiženo 576 až 740 miliónů lidí po celém světě. Část hostitelů navíc nemusí pociťovat žádné symptomy.

Larvy měchovce se do těla dostanou přes holou kůži a vstupují do krevního oběhu. Následně se přesouvají do plic a pronikají do plicních sklípků. Vykašláváním hlenů a jejich polykáním pak putují do tenkého střeva, kde pohlavně dozrávají a samice zde kladou vajíčka, která opouštějí tělo ve stolici.

Kromě svědění a otoků může parazit způsobovat také plicní či střevní problémy, v horších případech i srdeční selhání způsobené nedostatkem železa v krvi a anémií.