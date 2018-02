Rady na cestu

Autem se z Prahy do Val di Fassa dostanete zhruba za sedm a půl hodiny jízdy. Dopravu mezi lyžařskými areály zajišťují skibusy v rámci skipasů.

Denní vstup do lázní QC Terme v Dolomitech stojí od pondělka do pátku 45 eur (asi 1140 korun), v sobotu a v neděli 50 eur (zhruba 1270 korun). Odpolední vstupné od 17:30 pak obdobně podle dnů 42 eur (1065 korun) a 45 eur.

Nejoblíbenějšími lyžařskými měsíci jsou ve Val di Fassa prosinec a březen. Kvalita sněhu je nejlepší v lednu a únoru. Cena Dolomiti Superski skipasu je od 7. ledna do 3. února a od 18. března do 14. dubna pro dospělého 53 eur (asi 1344 korun) na den a 281 eur (zhruba 7125 korun) na týden, od 4. února do 17. března je cena pro dospělého 59 eur (1496 korun) na den a 312 eur (7911 korun) na týden.

Děti do osmi let mají skipas s doprovodem dospělého zdarma a mladiství do 17 let a senioři od 65 let mají zvýhodněné ceny. Skipas lze v poměrných cenách zakoupit až na 21 dnů a v prodeji jsou i levnější skipasy pro jednotlivé lyžařské areály.