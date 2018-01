Soukromý ostrov má rozlohu 65 akrů, což je 263 000 čtverečních metrů. Stavební povolení je uděleno na renovaci stávajících domků, ale i vybudování nových, respektive stodoly, sýpky nebo i větrného mlýnu a mola, kde budou mít budoucí majitelé zakotvenou loď — tu si musejí pořídit sami, chtějí-li se dostat třeba do nejbližší vesnice, která odsud leží půl kilometru. Daily Mail navíc upozorňuje, že cena ostrova je o půlku nižší než je průměrná cena nemovitostí v Londýně.

Ačkoli je ostrov víceméně pustý, mnohé může okouzlit právě holou a divokou severskou krajinou, která je koneckonců pro Shetlandy typická. Linga má navíc i vlastní jezero a vede tu i silnice, která spojuje oba konce ostrova, jenž je od roku 1934 neobydlený.

Plusem může podle Daily Mailu být čistý vzduch, který se ani zdaleka nemůže rovnat tomu, co dýchají obyvatelé ve větších britských městech. Linga je navíc blíže k Norsku než ke kontinentálnímu Skotsku, pod které Shetlandy patří.

Zájemci jsou rádi solitérní

Ostrov prodává společnost Vladi Private Islands. Podle jejího majitele Fahada Vladiho jsou lidé, kteří mají o takové pozemky zájem, vždy trošku odlišní. „Líbí se jim myšlenka solitérního života. Ve Skotsku však máme zákony, které zakazují ostrovy z hlediska infrastruktury výrazně rozvíjet. Musíme především vycházet z toho, co je. Takže pokud zde zbyly zdi nějaké stodoly, můžete ji postavit znovu,“ tvrdí.

Vladi dále uvádí, že koupě ostrova není tak jednoduchá a rychlá jako třeba koupě domu. Lidé chtějí vědět více informací. „Ti, kteří milují ostrovy, mají rádi i ten pocit odloučení. Takže málokdo to využije jako výletní destinaci,“ říká majitel realitky.

Ashore at Linga Isle just off Hildasay, #Shetland today. pic.twitter.com/cX0th8kBib — Chris McGinlay (@CTMcGinlay) 25. července 2017

Pokud dojde řeč na podnebí, průměrné teploty se tu drží docela nízko, a to kolem tří stupňů Celsia v zimě a dvanácti v létě. Připočteme-li vlhko a vítr, nejedná se úplně o destinaci pro milovníky tepla. O dopravu do Skotska se případní obyvatelé bát nemusejí. Z Lerwicku, hlavního města Shetland se dá letět do Glasgow či Edinburgu a v létě se má spouštět také trasa do anglického Manchesteru.