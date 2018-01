Letos začala lyžařská sezóna v Kyrgyzstánu o měsíc později. Sníh totiž pokryl sjezdovky až koncem prosince, a mnozí provozovatelé areálů se proto obávali, jaký to bude mít dopad. Návštěvníky to ovšem neodradilo a začali do země proudit ve velkém. A zatím to vypadá na velmi silnou sezónu.

Největším ze středisek je Zil, který leží asi 35 kilometrů od hlavního města Biškeku. Manažer areálu Akbar Ryskulov tvrdí, že zatímco v minulosti sem jezdili lyžovat především tuzemští návštěvníci, dnes začíná rezort čím dál více přitahovat i cizince – buď z Evropy, nebo také z relativně nedalekých asijských zemí, jako je Indie. Počet hostů bude podle Ryskulova letos atakovat rekordní hranice.

Kyrgyzské turistické organizace se snaží propagovat zemi jako ideální destinaci pro milovníky zimních sportů, aby nalákaly další návštěvníky. Ideálně by si však chtěly vybudovat pověst státu, který je pro návštěvu vhodný celoročně – v zimě na lyžování, v létě na treky.

Podle agentury Reuters má ale země v tomto směru stále na čem pracovat. Největší potíží je totiž nedostatek financí, které by mohly posloužit k vylepšení infrastruktury. Ačkoli je v zemi celkem 23 areálů, pouze 15 z nich funguje podle kyrgyzského turistického úřadu normálně. Ministr turismu a kultury Azamat Zhamankulov ovšem uvedl, že potenciál tohoto odvětví je velký a neustále se rozvíjí.