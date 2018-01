Nejdelší letecká linka má konkurenci. Z Houstonu do Sydney se letí 17,5 hodiny

Loni byla spuštěna nejdelší letecká linka na světě. Směrem z novozélandského Aucklandu do katarského Dauhá ji provozují aerolinky Qatar Airways a let trvá kolem 17 hodin a 30 minut. Časově srovnatelná je i nově spuštěná linka z amerického Houstonu do australského Sydney, která je ovšem kratší o nějakých 706 kilometrů. I tak se ale bezesporu může řadit mezi nejdelší letecké trasy na světě.