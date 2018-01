Již od rána se plnila parkoviště i ulice v podhradí automobily s poznávacími značkami z celé Moravy. Skupiny turistů mířily k hradu i vlaky a autobusy. Před polednem již byla na cestě k hradu opravdová tlačenice, lidé se ohleduplně vyhýbali na nádvořích hradu, zdravili se a bavili.

Brány středověkého hradu Helfštýn se mimořádně otevřely první lednovou sobotu, a to pro účastníky tradičního zimního výstupu na tuto historickou památku.

„Akce, kterou každoročně spolu s námi pořádá Klub českých turistů, je jedinou příležitostí, kdy veřejnost může hrad navštívit v zimním čase,“ řekl helfštýnský kastelán Jan Lauro.

Tisíce návštěvníků přivítal v první lednovou sobotu hrad Helfštýn na Přerovsku.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

„Dnes to ale vůbec nebyla zimní procházka, všechno to vypadalo jako někdy brzy na jaře, slunce nám svítilo do očí a pak do zad, bylo to velmi příjemné, svlékali jsme zimní bundy a sundávali čepice,“ podělila se o radost z vycházky třicetiletá Renata, která přijela na výšlap s manželem a dvěma dětmi z padesát kilometrů vzdáleného Prostějova.

Letitá tradice



V zástupu se do kopce střídali mladší i starší turisté, tatínci tlačili kočárky s těmi nejmenšími. Několik cyklistů muselo svou snahu vzdát na cestě už pod kopcem a pěkně pochodovat. Ne snad, že by se jim nedostávalo sil šlapat, ale v tlačenici pěších nebylo bezpečno. „Není mnoho obdobných památek, které podobnou příležitost v Česku nabízejí,“ podotkl kastelán.

Výstupy na Helfštýn se konají již od roku 1977 vždy první sobotu po Novém roce. Zimní atmosféru této památky si nenechává každoročně ujít několik tisíc turistů, kteří se chtějí po svátcích trochu protáhnout a sejít se s přáteli.

Turisté první lednovou sobotu stoupali i na husitskou věž, která nabídla úžasné výhledy do sluncem zalité krajiny na kilometry daleko.

Helfštýn patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům ve střední Evropě. Tvoří významnou dominantu Moravské brány a k jeho nejvýznamnějším majitelům patřili mj. pánové z Kravař, Vok ze Sovince, Vilém z Pernštejna, Petr Vok z Rožmberka či Bruntálští z Vrbna.

Hrad byl před zimou naposledy otevřen pro návštěvníky poslední listopadový víkend. Po sobotním výšlapu se pro turisty otevře znovu až v březnu.