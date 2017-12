Svůj titěrný hotel si Al-Malahim otevřel už před šesti lety, kdy odešel z armády a potřeboval se nějak zabavit. Řekl si, že by rád vytvořil něco, co by nalákalo turisty k průzkumu oblasti kolem Shobaku, kde leží například pozůstatky křižáckého hradu Krak de Montreál, pocházejícího z roku 1115.

Důvodem bylo i zajištění dalšího příjmu pro rodinu. „Rozhodl jsem se náš pěkný kraj trochu propagovat, protože třeba hradu se žádné výrazné reklamy nedostává,“ uvedl čtyřiašedesátiletý hoteliér pro agenturu Reuters.

Hotel v broukovi logicky nabízí pouze jednu místnost, do které se vměstnají dva nocležníci. Al-Malahim ale tvrdí, že se hostům dostane unikátního pětihvězdičkového komfortu. Interiér vozu je totiž vybaven ručně vyrobenými polštáři, pestrobarevnými koberci a dalšími tradičními blízkovýchodními artikly, které vytvořila hoteliérova dcera.

Neobvyklý zážitek doplňuje tradiční jordánská snídaně, kterou Al-Malahim připravuje se svou ženou a dětmi. A že je to pro dva lidi pořádně velká snídaně. Sestává se mimo jiné z arabského chleba či cizrnového hummusu. Snídaně se připravuje v nedaleké jeskyni, která slouží zároveň jako hotelové lobby a recepce.

„Bylo to útulné a nádherně vyzdobené květinami a koberci. Mysleli jsme, že nám bude trochu zima, ale to nakonec nebyla,“ popisuje zážitek z „broučího“ hotelu návštěvnice z USA, která dorazila se svým přítelem. Za jednu noc zaplatili 40 jordánských dinárů, což je v přepočtu zhruba 1220 Kč.

Al-Malahim by do budoucna rád svůj hotel rozšířil o další volkswageny, aby mohl navýšit kapacitu svého miniaturního, leč roztomilého impéria.