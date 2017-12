Novoroční ohňostroj v Dubaji usiluje o zapsání do knihy rekordů

Nebyla by to Dubaj, kdyby se nepokusila opět posunout hranice. Tentokrát se o to bude pokoušet se svým novoročním ohňostrojem, který bude usilovat o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Podle informací, které zveřejnil server Gulf News, by se nemělo jednat pouze o tradiční ohňostroj, ale i velkolepou světelnou show. Detaily jsou ovšem drženy pod pokličkou.