Při první fázi rekonstrukce, která se zabývala ochozem věže, byla zabezpečena statika kamenů, které se od sebe rozestupovaly. V oknech ochozu přibyly mříže, které mají zajistit bezpečnost návštěvníků. Ochoz má také nové osvětlení a omítky, ty staré byly poničené počasím i turisty. Úprav se dočkaly také podlahy a odvodnění ochozu. Byly také vyleštěny původní zvony a makovice a hvězdy nad střechou jsou nově pozlacené.

Jak vypadal pohled z lešení nad ochozem radnice? Unikátní pohled na Prahu, který už další desítky let nebude možný



V pondělí 8. ledna 2018 se zastaví ručičky orloje, který bude při restaurování rozebrán na součástky. Do orloje budou doplněny fragmenty, které byly v muzeu hlavního města, sdělila ředitelka odboru služeb pražského magistrátu Iveta Pekárková. Mechanismus stroje bude přizpůsoben podobě z roku 1860. Technická zařízení, která tam jsou od rekonstrukcí po druhé světové válce, budou odstraněna. Orloj bude restaurovat firma Hainz z Holešovic, která se o něj stará zhruba od roku 1860.

Upomínky v makovicích



Při rekonstrukci byly letos v září objeveny schránky se vzkazy, které do makovic věže ukryli jako vzkaz pro další generace při předcházejících rekonstrukcích v letech 1949 a 1984 řemeslníci a vedení Prahy. V listopadu je současné vedení města do makovic vrátilo a připojilo vzkaz z poslední opravy Staroměstské radnice. Mezi předměty, které vložili v tubusech do makovic, jsou noviny, bankovky nebo fragment primátorského řetězu.

Historie Staroměstské radnice se začala psát roku 1338, kdy král Jan Lucemburský udělil Starému Městu pražskému privilegium k jejímu vytvoření. Tvoří ji komplex několika domů.

Ve 20. století bylo vypsáno několik architektonických soutěží na přestavbu a dostavbu. Většina si kladla za cíl zaplnit prostor po zbouraném novogotickém křídle. Všechny však skončily buď bez vítězů, nebo se vítězné návrhy neproměnily v realitu. Radnice patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa metropole. Ročně ji navštíví 700 000 lidí, další turisté na věž nejdou a tráví čas pozorováním orloje.