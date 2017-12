Malý Stratford nad Avonou, odkud britský dramatik pocházel, vyroste na předměstí Fu-čou. Překlad názvu San Weng je Tři mistři, nová čtvrť chce totiž kromě Shakespeara připomenout také Miguela de Cervantese a čínského autora jménem Tchang Sien-cu, kterému se občas říká Shakespeare Východu. Kromě Shakespearova rodného domu má v Číně vyrůst také dům, ve které dramatik strávil posledních 19 let svého života.

Shakespeare, Cervantes and Tang Xianzu ➡ San Weng (translating as "Three Masters") https://t.co/UI6SVsU4lJ — Julia Molina (@JuliaMolinaE) 8. prosince 2017

Kulturní a turistické oddělení města Fu-čou podepsalo dohodu s organizací, která spravuje Shakespearovu pozůstalost, tedy tu movitou — domy a místa s ním spojená či různé sběratelské předměty. Společnost umožnila stavbu obou kopií a bude dohlížet na to, aby se věrně podobaly originálům. To bude ovšem poněkud těžké, protože dům, ve kterém trávil Shakespeare konec života, už nestojí. V roce 1759 ho totiž nechal stratfordský reverend Francis Gastrell zbourat.

Kopie bude nicméně vycházet z archeologických nálezů a dochovaných dokumentů. Plán má prohloubit spolupráci mezi Velkou Británií a Čínou a do San Wengu by měl nalákat turisty. Tedy především ty východní, pro které je to do Anglie trochu z ruky, ale již se přesto zajímají o dílo slavného dramatika.

V Číně stojí také velká replika neurčitého anglického městečka. V něm tvůrci okopírovali tradiční tudorovskou architekturu. Nese název Thames Town, při čemž Thames je anglický název řeky Temže. Podobně jako San Weng mělo být městečko turistickou atrakcí, ale i novým zajímavým místem k nastěhování. Místo toho ovšem zeje prázdnotou. [celá zpráva]