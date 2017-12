V roce 1492, kdy Kolumbus objevil Ameriku, byl v Salzburku založen malý pivovar. Původně se jmenoval Prewhaws. Název Stiegl, který označuje malé schody vedoucí k řece, z níž se nabírala voda potřebná pro výrobu piva, se objevil až později.

Majitel pivovaru měl malý zájezdní hostinec s ubytováním pro pocestné. Když jim začal k místním specialitám servírovat lahodné pivo, sláva jeho podniku se rychle rozkřikla. O necelá dvě staletí později se Stiegl stal největším z tuctu salcburských pivovarů a od roku 1912, kdy slavil půl tisíciletí existence a nechal si patentovat značku Goldbräu, je největším soukromým pivovarem v celém Rakousku.

Skrz celý výrobní proces



Exkurze do továrny začíná v místnosti, kam se schází po schodech vybudovaných z pivních přepravek. Uvnitř se na široké plátno prohnuté do 270 stupňů, a dokonce i na podlahu, promítá film o historii značky a výrobě zdejšího piva. Poutavě popisuje vše od původu potřebných ingrediencí až po finální plnění do lahví.

Pak následuje cesta skrz několik velkých sálů, kde jsou podrobně vysvětleny všechny kroky výrobního procesu. Jednotlivé zastávky se věnují obilí, vodě, chmelu, kvasnicím a podobně.

V jednotlivých sálech je vysvětlen celý výrobní proces.

FOTO: Roman Zvarič

FOTO: Roman Zvarič

Expozice je sestavená tak, aby návštěvníci pivo vnímali všemi smysly. Kromě toho, že vidí a slyší vše, co se při výrobě děje, si pivo mohou také osahat a očichat (pátý smysl přijde na řadu až později). Protože Stiegl produkuje celou řadu specialit, mají zde i sklep, kde pivo dozrává v nejrůznějších sudech — po whisky, brandy, tequile a tak dále. Z příměsí, které se zde do různě ochucených piv přidávají, nás nejvíc zaujal med a slupky z pomerančů.

Expozice pokračuje na půdě, kde jsou vystavené stroje, jež se v továrně používaly v minulosti. Doplňují je historické účetní knihy, fotky zaměstnanců nebo výstavka pivních etiket a tácků. Zvláštní sekce je věnována výrobě sudů, přepravě piva (až do 20. let 20. století ho vozila hlavně koňská spřežení), pivním korbelům, apod. Úchvatné jsou 100 let staré reklamní plakáty.

Část expozice se věnuje také minulosti výroby piva a pivních sudů.

FOTO: Roman Zvarič

Na závěr přichází ochutnávka nepasterizovaného 12° vzorku v pivovarské restauraci. Součástí vstupenky je voucher na tři malá piva. Trochu nás překvapilo, když sličná servírka každému přinesla všechny tři „kousky“ najednou. Ale všichni máme pro prohlídce takovou žízeň, že si brzy objednáváme další. Pivo má výraznou plnou chuť, je hutné a velmi hořké.

Na konci přijde na řadu také ochutnávka.

FOTO: Roman Zvarič

Obchod se suvenýry nenabízí jen desítky druhů lahvového piva i soudky všech velikostí, ale také „obrandované“ outdoorové či cyklistické oblečení, a dokonce i lyže značky Stiegel. Před vstupní branou je po celou zimu pro obveselení hostů ledová dráha na curling.

V době adventu, resp. až do 26. prosince, probíhají na nádvoří továrny vánoční trhy. Další „pivní“ adventní trh ve vnitrobloku pivovaru Sternbräu potrvá až do 6. ledna.