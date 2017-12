Ptačí modlitebna, pro kterou se vžilo pojmenování Slepičí kostel, leží uprostřed džungle nedaleko městečka Magelang. Už dávno neslouží svému původnímu účelu, jelikož náklady na její údržbu byly příliš vysoké. Dodnes ovšem přitahuje zvědavce, kteří chtějí bizarní budovu spatřit na vlastní oči.

Svatostánek leží uprostřed džungle.

FOTO: Profimedia.cz

A pokud se ptáte, co má slepice společného s vírou či bohem, tak háček je v tom, že svým vzhledem má svatostánek připomínat holubici, znamení míru a biblický symbol. Alespoň to tvrdí tvůrce Daniel Alamsjah. „Každou noc jsem se modlil a jednou jsem měl boží vnuknutí. Viděl jsem, že mám na konkrétním místě postavit modlitebnu,“ tvrdí muž, který je vyznáním křesťan, proto se všichni domnívali, že se rozhodl postavit kostel.

Úkryt před světem



Ačkoli pracoval v Jakartě, jeho rodina žila v Magelangu a Alamsjah jednou při procházce po okolí narazil na místo, které vypadalo přesně jako z jeho vidění. O rok později od majitele půdy odkoupil 3000 čtverečních metrů za pouhé dva milióny indonéských rupií, což je v přepočtu zhruba 3180 korun, a začal stavět. Tedy za pomoci svých známých a vesničanů. Ptačí budova byla dokončena v roce 1990 a fungovala deset let.

Modlitebna měla příjemný interiér. Z něj už ale mnoho nezbylo.

FOTO: Profimedia.cz

Podle Daily Mailu za dobu své činnosti skutečně přitahovala lidi různých náboženských vyznání — muslimy, křesťany i buddhisty. Ptačí modlitebna jednu dobu sloužila také jako rehabilitační centrum pro postižené děti, drogově závislé nebo jedince s psychickými poruchami. Jednalo se zkrátka o skutečný duchovní úkryt před okolním světem. A svým způsobem tato aura přetrvala dodnes, protože kromě turistů do chrámu i nadále míří věřící.

„Ačkoli budova nemá nikterak dlouhou historii, chodí sem stále spousta návštěvníků a někdy se tu konají i svatby. Možná za to může určitá mystická atmosféra, která modlitebnu obestírá,“ míní jedna z turistek, která píše o cestování. Jenže kvůli nulové údržbě svatostánek chátrá a postupně se bortí. Do desítek let by proto už vůbec nemusel stát.