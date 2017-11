Dobrodruzi tvrdí, že pokud dokáže zelená energie obstát i v těch nejextrémnějších podmínkách, mohlo by to namotivovat vlády, ale i obyvatele k větší šetrnosti a omezení fosilních paliv. Podle obou mužů je to vůbec první expedice svého druhu v historii.

„Já a Barney ujdeme kolem 965 kilometrů k jižnímu pólu. Vůbec poprvé tuhle cestu ale podnikne otec se synem a vůbec poprvé budeme závislí pouze na obnovitelných zdrojích energie,“ uvedl pro Reuters 61letý polárník, který jako první člověk zdolal oba póly.

Technologie od NASA



Taková cesta bude logicky mnohem náročnější a nebezpečnější. Kromě omrzlin, výškové nemoci nebo oslnění hrozí dobrodruhům i problémy týkající se přístrojů napájených obnovitelnou energií. Využívat budou solární panely připevněné na skútry, které budou napájet přístroj na rozpouštění ledu vyvinutý společností NASA. Ten jim bude zajišťovat dostatek vody na pití a vaření.

„V Antarktidě je voda moc důležitá. Bez jejího přísunu bychom tam velmi rychle zemřeli, jak mi táta neustále připomíná,“ uvedl Barney Swan před výpravou.

Rozpouštěč ledu se vyvíjí především kvůli misím na Marsu, testovat ho ale budou oba dobrodruzi v Antarktidě. „Z toho, co víme, tak na Marsu je také led. Takže až poletí první lidé na Mars, budou přeměňovat led na vodu pomocí solární energie. To je úžasné,“ dodal starší ze Swanů.

Samotné skútry budou pojízdné díky biopalivu z dřevěných odštěpků. To pro změnu vyvinula společnost Shell tak, aby vydrželo i v extrémních teplotních podmínkách, a to až do minus 60 stupňů Celsia. Na Antarktidě se přitom očekávají teploty o 20 stupňů vyšší. A to, jak zdůrazňují oba dobrodruzi, je už i tak dost velká zima.

Svou výpravu započali polárníci ve středu 15. listopadu a trvat by měla osm týdnů, píše agentura Reuters. „Nechci tvrdit, že se snažíme být nějakými vzory. Spíše chceme ukázat, že dva lidi odlišných věkových kategorií dokážou spolupracovat a ukázat, že budoucnost spočívá v zelené energii,“ uzavřel Barney.