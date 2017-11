Ambiciózní plán odhalil zakladatel společnosti Blake Scholl během konference v Dubaji. Uvedl, že letadlo by mělo létat rychlostí přes 1687 mil za hodinu, což je kolem 2714 kilometrů v hodině. Je to o 100 kilometrů více než u slavných concordů. Koncem příštího roku by chtěla společnost otestovat o něco pomalejší letoun nazvaný Baby Boom a do roku 2025 by měl létat hlavní produkt. Kvůli specifickým vlastnostem bude ovšem pouze pro 55 osob.

„Na chvíli myslete na rodiny, které jsou oddělené kvůli dlouhým letům, na výlety, které se nikdy neuskuteční, protože se to z časových důvodů nevyplatí. Proto jsme vstoupili do hry. Jsme tým inženýrů a techniků, kteří chtějí udělat svět mnohem dostupnějším,“ uvedl Scholl na konferenci. Dodal, že lidé rozhodně nebudou muset být na seznamu nejbohatších lidí magazínu Forbes. Letenky by měly stát jako průměr v dnešní byznys třídě.

Každý bude u okénka



Ceny mají startovat na 1907 librách, v přepočtu kolem 54 000 korun, což je stále mnohonásobně dražší než mnoho letů na trase Londýn - New York, letenky navíc stále zlevňují, upozorňuje Independent. Scholl zároveň doufá, že cestující budou mít i v nadzvukovém letadle stejný pocit z cesty jako v klasickém letounu.

Místa v letadle mají být rozdělena pouze do dvou řad, takže každý pasažér bude sedět u okénka a bude mít přístup do uličky. Interiér bude podle plánů stylový a bude vypadat jako v byznys třídě.

Se společností Boom Technology spolupracují i lidé, kteří v minulosti pracovali s NASA, Boeing nebo SpaceX, která patří vizionáři Ellonu Muskovi. Letadla si údajně objednalo už pět nejmenovaných leteckých společností.