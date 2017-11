Praha



Vycházka za starými pověstmi

Vyrazte s dětmi v pátek na mystický Vyšehrad. Čeká vás procházka po místech spjatých s dávnou slovanskou historií, na níž nebude chybět praotec Čech, kněžna Libuše, čert ani Vojvoda českých vodníků. Ti vám v průběhu dvou hodin přiblíží staré české i vyšehradské pověsti.

Příměstský tábor se Star Wars

V pátek si můžete od svých ratolestí na pár hodin oddechnout, pokud je přihlásíte na jednodenní příměstský tábor Star Wars Camp konající se v centru Kiddum. Připraven bude Jedi trénink, stavění flotily stíhaček x-wing i jiných modelů ze slavné filmové série. Svačina a pitný režim budou zajištěny. Více informací zde.

Komentovaná prohlídka Archy Noemovy

Prohlédněte si přírodovědeckou expozici s průvodcem! Tematická prohlídka s názvem Zvířata nad propastí se na výstavě Archa Noemova v Nové budově Národního muzea uskuteční v sobotu odpoledne. Zaměří se na ohrožené druhy, třeba gaviály nebo orangutany. Dozvíte se také, jak se můžete do ochrany zvířat zapojit. Podrobnosti najdete zde.

Středočeský kraj

Mašinky v muzeu

Tradiční velké kolejiště klubu Zababov si po celý prodloužený víkend můžete prohlédnout v Dobrovických muzeích. Modulová železnice, která simuluje reálný provoz na tratích ČSD a vlečce cukrovaru, bude umístěna na panelech 130 cm nad zemí. Pro děti budou připraveny lavice na stoupnutí, aby na kolejiště dobře viděly. Další informace zde.

Pohádkové prohlídky zámku

Zajeďte si v pátek, sobotu nebo neděli do Mníšku pod Brdy. Netradiční prohlídky se chystají na zdejším zámku, na nichž vás provede Elsa s královnou podzimu. K vidění budou také panenky v historických kostýmech nebo kouzelné sklepení. Děti mohou pustit uzdu své fantazii ve výtvarném ateliéru. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Řemeslné dílny

V sobotu bude areál českokrumlovských klášterů hostit řemeslné dílny. Můžete se podívat na práci našich předků, třeba hrnčíře, kováře, pekařky či valchářky, a vytvořit si s dětmi vlastní řemeslný výrobek. Navíc se zde koná i trh k aktuální výstavě Anděl Páně 2, kde můžete ochutnat klášterní štrúdl, jablečný svařák či horké párky. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Výroba středověkých hraček

Na dobovou dílnu můžete s nejmenšími zavítat v sobotu odpoledne na hrad Radyně. Naučíte se zde středověké techniky výroby dětských hraček a na památku si můžete jednu vlastnoručně vyrobenou odnést. Další informace naleznete zde.

Karlovarský kraj

Výstava panenek i autíček

Na panenky, kočárky, pokojíčky nebo autíčka od konce 19. století až po 80. léta 20. století se o víkendu můžete přijít podívat do Městského muzea Mariánské Lázně. Zdejšími nejvzácnějšími exponáty jsou kloubové panenky z biskvitového porcelánu, z nichž nejstarší pochází z roku 1897. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Otevření kluziště

V pátek odpoledne se před budovou obchodního centra Olympia v Teplicích otevře ledové kluziště. Vyrazte si s dětmi zabruslit, brusle si zde za poplatek můžete i zapůjčit. Děti do pěti let mají do Ice Areny vstup zdarma. Více informací naleznete zde.

Liberecký kraj

Svatý Martin na zámku

Pokud jste minulý víkend propásli svátek svatého Martina, můžete v sobotu odpoledne na zámku Horní Libchava zhlédnout pohádková představení s princeznou i samotným svatým Martinem. Připravena bude i dětská dílna, soutěže a turnaj společenské hry Král Ozo. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Pohádka naruby

Co kdyby princ nebyl krásný a vlk měl alergii na maso? A co by dělali trpaslíci, kteří by trpěli prokrastinací? Improvizační divadlo Poločas nápadu odehraje v sobotu odpoledne v Peci pod Sněžkou obrácenou pohádku, ve které si děti samy určí, jaké budou mít postavy zvláštní vlastnosti. Dobrý konec zaručen. Další informace zde.

Pardubický kraj

Mimořádné prohlídky hřebčína

Udělejte si kdykoli během prodlouženého víkendu výlet do Kladrub nad Labem nebo do Slatiňan. Můžete se zúčastnit speciálních prohlídek, při kterých si prohlédnete expozici kočárů a stáje a zároveň se dozvíte zajímavé informace o chovu, historii i využití plemena starokladrubských koní. Pro nejmenší bude připraven zábavný kvíz. Podrobnosti zde.

Vysočina

Muzeum se zavázanýma očima

Interaktivní expozici Muzeum nové generace v zámku Žďár nad Sázavou si tuto sobotu můžete užít na komentované prohlídce s průvodcem a se zavázanýma očima. Otestovat své smysly můžete třeba na stezce bosou nohou, ochutnávce nebo modelování tvarů naslepo. Další informace najdete zde.

Jihomoravský kraj

Napoleon s císařskou gardou

Pozdravte se v moravské metropoli v sobotu vpodvečer s císařem Napoleonem! Na Moravské náměstí dorazí s průvodem vojáků a poputuje na Biskupský dvůr. Těšit se můžete i na videomapping, divadelní představení o příjezdu francouzských vojsk do Brna, dobovou hudbu i speciality. Podrobnosti zde.

Olomoucký kraj

Animace a saunování

Program plný animací a saunování vás čeká v pátek a sobotu v termálním parku ve Velkých Losinách. Pro děti jsou připraveny pohybové hry ve vodě, soutěže a saunové ceremonie, pro rodiče zase peelingy, masky na obličej nebo doprovodný program ve finské sauně. Další informace naleznete zde.

Zlínský kraj

Advent v muzeu

Skřítkové Zvídálci zamíří v sobotu odpoledne do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Tentokrát si s dětmi budou povídat o tom, co je advent a jak probíhají přípravy na Vánoce. Děti si vyplní pracovní listy a v dílničce si vyrobí masky čerta a Mikuláše nebo zvířátka z vizovického pečiva. Více informací zde.

Moravskoslezský kraj

Modelové kolejiště

Železniční modeláři pořádají v prostorách bývalé školy ve Lhotě u Opavy tuto sobotu i neděli odpoledne jízdy pro veřejnost. Na kolejišti se budou prohánět jak parní lokomotivy, tak i dieselové a elektrické mašinky. Podrobnosti naleznete zde.