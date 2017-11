Aerolinky Emirates, které jsou první leteckou společností, jež umístila v komerčních letadlech sprchy, představily nový, futuristický design na aerosalonu v Dubaji. V letadle bude umístěno šest plně uzavřených kabinek se sedadlem, které bude možné rozložit na postel, a s televizí o rozměru 32 palců (81,3 cm). Kvůli velikosti těchto kabinek počet sedadel první třídy v letadle klesne na šest ze současných osmi.

„Je to poprvé, co vidíme něco podobného ve světě civilního letectví,” řekl prezident Emirates Tim Clark. Investice do nové prémiové třídy byla podle něj obrovská, přesnější údaj však odmítl poskytnout.

Aerolinky rovněž umístí venku na letadlo kamery s velkým rozlišením, což umožní cestujícím sedícím v kabinkách uprostřed mít výhled, jako kdyby seděli u okna.

Konkurence kroku nevěří



Emirates si vybraly pro spolupráci kontroverzního novináře Jeremyho Clarksona, který bude tváří reklamní kampaně představující novou první třídu.

„Možná ho nemáte rádi, ale většina lidí ho považuje za zábavného, někdy trochu provokujícího, a je velmi působivý,” řekl Clark. Clarkson byl v roce 2015 vyhozen z postu jednoho z moderátorů britského motoristického pořadu Top Gear poté, co fyzicky napadl producenta.

Emirates nyní zkoumají, jak umístit nové kabinky také do flotily letadel Airbus A380. Clark uvedl, že Emirates odmítají nedůvěru v první třídu, kterou mají další aerolinky. Podle něj je poptávka po prémiové třídě vysoká, a to i u tras do Číny, Paříže a Londýna.

Některé letecké společnosti omezily velikost první třídy nebo ji zcela zrušily ve prospěch třídy business a prémiové kategorie ekonomické třídy, upozornil Reuters.