Vzhledem ke své hodnotě je Bodie zařazeno jako národní historická památka, o kterou od roku 1962 pečuje organizace spravující kalifornské státní parky. Ačkoli leží poměrně vzdáleno od okolní civilizace, navíc v pásmu pohoří Sierra Nevada, mezi turisty je oblíbené právě pro svou zachovalost, která jim umožňuje přeskočit ze současnosti do roku 1861, kdy bylo městečko založeno postavením mlýna.

V městečku byly saloony, nevěstince, ale i kostelík.

FOTO: Profimedia.cz

Původně hornické městečko bylo domovem zhruba 20 zlatokopů, jeho populace se nakonec vyhoupla na 10 000, a to během zhruba 19 let. Jako v pravém americkém westernu zde žili obchodníci a jejich rodiny, nechyběla věznice, kostelík či známé saloony, kterých mělo být v Bodie neuvěřitelných 65. Nešlo ovšem jen o klasické nálevny a předchůdce dnešních barů, ale také o nevěstince či další podniky s pochybnou pověstí, ráje gamblerů a opiová doupata, uvádějí oficiální stránky turistické atrakce.

Doly se uzavřely při válce



S vytěžením zlata v oblasti ale pomalu končila také prosperita města zasazeného do vyprahlé prérie. Lidé se stěhovali do větších měst nebo oblastí, které se zdály být perspektivnější. Počátkem 20. století se populace snížila na nějakých 700 obyvatel a jednalo se především o rodiny. A to mělo Bodie i železnici, která ho propojovala se zbytkem světa. Když se ovšem v roce 1917 přestala používat, byla rozebrána a nezbylo z ní vůbec nic.

K uzavření posledního zlatého dolu došlo v průběhu druhé světové války v roce 1942 a po jejím skončení se těžba už nikdy neobnovila. Bodie bylo městem duchů označeno však mnohem dříve, a to navzdory faktu, že v něm pár rodin kolem roku 1920 ještě žilo a nacházela se zde dokonce pošta.

Dnes je městečko oblíbeným cílem fotografů.

FOTO: Profimedia.cz

Po válce se město dokonale vylidnilo a v roce 1961 se stalo národní historickou památkou. Zbylo zde 170 autentických budov. Ačkoli se před několika lety mluvilo o uzavření prostoru pro veřejnost, orgány státu Kalifornie nakonec vyhradily část rozpočtu na údržbu městečka, díky čemuž je i dnes návštěvníkům přístupné. Kromě turistů je populární i mezi fotografy, kteří sem často míří za setmění, aby zachytili kontrast mezi starými budovami a okolní drsnou přírodou.